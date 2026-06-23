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Лажна дојава у Хрватској: Нема бомбе

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 10:30

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Лажна дојава у Хрватској: Нема бомбе

Жупанијском суду у Шибенику јутрос је дојављено да је постављена бомба, али је полиција утврдила да је ријеч о лажној дојави, саопштено је из Полицијске управе шибенско-книнске.

Полиција је јутрос у 7.39 часова запримила информацију о анонимној дојави о наводно постављеној експлозивној направи у објекту Жупанијског суда.

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Узбуна у Винковцима: Дојава о бомби у згради Општинског суда

На лице мјеста су одмах упућени полицијски службеници и припадници противексплозивне заштите.

Општински суд у Винковцима јутрос је, такође, евакуисан због дојаве о бомби, потврђено је из Вуковарско-сремске полиције.

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Тагови :

дојава о бомби

Хрватска

Бомба

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