Лажна дојава у Хрватској: Нема бомбе

Аутор:АТВ редакција
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Жупанијском суду у Шибенику јутрос је дојављено да је постављена бомба, али је полиција утврдила да је ријеч о лажној дојави, саопштено је из Полицијске управе шибенско-книнске.
Полиција је јутрос у 7.39 часова запримила информацију о анонимној дојави о наводно постављеној експлозивној направи у објекту Жупанијског суда.
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Узбуна у Винковцима: Дојава о бомби у згради Општинског суда
На лице мјеста су одмах упућени полицијски службеници и припадници противексплозивне заштите.
Општински суд у Винковцима јутрос је, такође, евакуисан због дојаве о бомби, потврђено је из Вуковарско-сремске полиције.
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