Ако мушкарцу упутите ове ријечи, добићете његово срце на длану

Superžena.b92

19.01.2026

10:15

Ако мушкарцу упутите ове ријечи, добићете његово срце на длану

Мушкарци не само што воле да дају комплименте, већ уживају и када их примају. Сљедећих 10 комплимената сигурно ће му освојити срце.

1. Његов осмех

Осмијех говори много о човјеку – то је одраз његове душе. Ако похвалите његов осмијех, учинићете га срећним, јер је то један од комплимената које мушкарци посебно воле да чују.

2. Његов смисао за хумор

Мушкарци воле да мисле како су духовити, чак и онда када нису. Ако му кажете да вас често засмијава или да је забаван, то ће му импоновати.

3. Његова личност

Личност мушкарца можете описати на много начина – привлачан, занимљив, снажан, живахан. Без обзира на то коју ријеч изаберете, похвала његове личности остаће му урезана у сјећању.

4. Његова њежна страна

Мушкарци воле да буду виђени као јаки, али и комплименти који истичу њихову њежност могу им много значити. На примјер, реците му да је разуман, брижан или пажљив – и сигурно ће бити поносан.

5. Његова снага

Свака похвала његове снаге, чак и за ситнице попут отварања тегле, нахраниће његов его. Мушкарци воле да чују да дјелују снажно и способно.

6. Његове вјештине

Било да је у питању кување, поправка апарата или нека друга практична вјештина, комплимент на рачун његових способности сигурно ће га обрадовати.

7. Његова интелигенција

Мушкарци воле да мисле да су интелектуално супериорни. Похвала његовог знања, аналитичности или начина размишљања учиниће да се осјећа цијењено и посебно.

8. Његова кондиција

Многи мушкарци су поносни на физичку спремност. Ако му похвалите труд који улаже у одржавање форме, са задовољством ће причати о својим напорима и резултатима.

9. Његов изглед

Мушкарци једнако као и жене уживају у комплиментима на рачун свог изгледа. Похвала његовог стила, фризуре или цјелокупног изгледа учиниће га срећним.

10. Његова оригиналност

Мушкарци цијене када им неко призна колико су креативни или генијални. Ако му кажете да је оригиналан, инвентиван или маштовит, сигурно ћете му измамити осмијех.

