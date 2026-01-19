Ако мушкарцу упутите ове ријечи, добићете његово срце на длану

Извор:
19.01.2026
Мушкарци не само што воле да дају комплименте, већ уживају и када их примају. Сљедећих 10 комплимената сигурно ће му освојити срце.
Осмијех говори много о човјеку – то је одраз његове душе. Ако похвалите његов осмијех, учинићете га срећним, јер је то један од комплимената које мушкарци посебно воле да чују.
Мушкарци воле да мисле како су духовити, чак и онда када нису. Ако му кажете да вас често засмијава или да је забаван, то ће му импоновати.
Личност мушкарца можете описати на много начина – привлачан, занимљив, снажан, живахан. Без обзира на то коју ријеч изаберете, похвала његове личности остаће му урезана у сјећању.
Мушкарци воле да буду виђени као јаки, али и комплименти који истичу њихову њежност могу им много значити. На примјер, реците му да је разуман, брижан или пажљив – и сигурно ће бити поносан.
Свака похвала његове снаге, чак и за ситнице попут отварања тегле, нахраниће његов его. Мушкарци воле да чују да дјелују снажно и способно.
Било да је у питању кување, поправка апарата или нека друга практична вјештина, комплимент на рачун његових способности сигурно ће га обрадовати.
Мушкарци воле да мисле да су интелектуално супериорни. Похвала његовог знања, аналитичности или начина размишљања учиниће да се осјећа цијењено и посебно.
Многи мушкарци су поносни на физичку спремност. Ако му похвалите труд који улаже у одржавање форме, са задовољством ће причати о својим напорима и резултатима.
Мушкарци једнако као и жене уживају у комплиментима на рачун свог изгледа. Похвала његовог стила, фризуре или цјелокупног изгледа учиниће га срећним.
Мушкарци цијене када им неко призна колико су креативни или генијални. Ако му кажете да је оригиналан, инвентиван или маштовит, сигурно ћете му измамити осмијех.
