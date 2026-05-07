Путин се састаје са Додиком, Караном и Стевандићем у Кремљу

07.05.2026 16:46

Састанак Милорада Додика и Владимира Путина
Фото: АТВ

Предсједник Русије Владимир Путин састаће се у Кремљу са делегацијом Републике Српске која ће присуствовати и прослави Дана побједе, 9. маја, саопштено је из руске Амбасаде у БиХ.

Помоћник предсједника Руске Федерације Јури Ушаков рекао је да ће делегација Републике Српске традиционално присуствовати свечаностима у Москви, поводом прославе Дана побједе у Великом отаџбинском рату.

У саставу делегације су предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић и предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Парада у Москви је подсјећање на Велики отаџбински рат и огромну жртву коју је совјетски народ поднио.

Дан побједе над фашизмом обиљежава се у знак сећања на 9. мај 1945. године, када је капитулацијом нацистичке Њемачке окончан Други свјетски рат у Европи.

