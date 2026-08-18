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Kalabuhov posjetio Rogaticu povodim sutrašnje Slave i dana opštine - Preobraženja Gospodnjeg

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18.08.2026 16:37

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Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов
Foto: ATV/Branko Jović

Ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov posjetio je opštinu Rogatica povodim sutrašnje Slave i dana opštine - Preobraženja Gospodnjeg.

Osnovnoj školi u Sveti Sava" uručio je računarsku opremu i udžbenike, i razgovarao sa načelnikom opštine Ninoslavom Prelićem.

- Moram da zahvalim na poklonima koje smo dobili od Ruske ambasade što će nam pomoći za rad i predavanja našim profesorima. Mi redovno imamo pored srpskog jezika i ruski jezik koji se izučava. Kroz saradnju sa Ruskom ambasadom imali smo promociju ruskih filmova, događaja na ovim prostorima i siguran sam da ćemo još bolje sarađivati u narednom periodu - naveo je Prelić.

Igor Kalabuhov ambasador Ruske Federacije u BiH istakao je zadovoljstvo da Ambasada može nekome da pomogne.

- Danas sam vidio spoj istorije i budućnosti, slavne istorije Rogatice, a budućnost je u mladim generacijama. Posjetili smo školu i vrlo sam zadovoljan da učenici ove škole mogu učiti ruski jezik i nama je veliko zadovoljstvo da možemo u nekoj mjeri da pomognemo - napomenuo je Kalabuhov.

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Igor Kalabuhov

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