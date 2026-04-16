Održana 95. sjednica Predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske

16.04.2026 19:24

Представници Савеза градова и општина Српске
Foto: ATV

Akcenat je stavljen na prijedloge izmjena i dopuna zakona o socijalnoj zaštiti, zakona o ribarstvu, dopuni zakona o zaštiti od požara, kao i informacije u vezi sa zakonom o javnim nabavkama BiH.

Predsjednik saveza opština i gradova kaže da je postignut visok stepen saglasnosti i potpunog jedinstva.

"Dosta smo razgovarali danas o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od požara. Zahvaljujemo se predstavnicima ministarstva unutrašnjih poslova koji su reagovali na našu inicijativu da se proširi obim upotrebe sredstava, 60% sredstava koji pripadaju lokalnim zajednicama. Savez ostaje jedna od značajnih institucija u Republici Srpskoj koja je prvenstveno partner Vladi Republike Srpske, Narodnoj skupštini Republike Srpske, institucijama Republike Srpske", rekao je Ljubiša Ćosić, predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske.

Dopuna zakona o zaštiti od požara će značiti mnogo i za Hercegovinu, kao područje koje je naročito ugroženo.

"Danas smo dobili obećanje od direktora Republičke uprave civilne zaštite da će u narednom periodu, čim prije ići u nabavku ljestvi za bezbjedniji život, ne samo građana Trebinja nego i cijele regije kako ne bi došli u situaciju da u nekim nepogodama na višim spratovima ne možemo adekvatno djelovati", rekao je Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

U programskom dijelu Skupštine poseban akcenat stavljen je na temu doprinosa organizacija civilnog društva strateškom planiranju zdravstvene zaštite u BiH u skladu sa standardima Evropske unije.

