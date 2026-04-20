Позната компанија гаси погон: Без посла остаје 600 радника

Аутор:АТВ
Коментари:0
Позната њемачка компанија Манн+Хуммел најавила је затварање свог погона у граду Спејер, чиме ће без посла остати око 600 радника.
Након више од 80 година рада, фабрика у Спејеру биће угашена до 2028. године. Ријеч је о великом производном погону у којем се израђују филтери и сепаратори за ваздух и уље, намијењени индустрији и пољопривреди.
У овом погону запослено је око 600 људи, од којих чак 400 ради у производњи. Компанија планира да производњу постепено премјести у друге своје фабрике.
Као главне разлоге за затварање наводе се слаб економски раст у Европи, као и раст трошкова енергије и рада. Додатни притисак на пословање створиле су царине и глобалне геополитичке неизвијесности, које су повећале трошкове у ланцима снабдијевања.
Компанија, са сједиштем у Лудвигсбург, послује на око 80 локација широм света и остварује годишњи приход од око 4,5 милијарди евра.
Градоначелница Спејера Стефание Сеилер оцијенила је ову одлуку као тежак ударац за град, истичући да иза сваког радног мјеста стоје породице и људи који су годинама везани за ову фабрику.
Локалне власти најавиле су да ће радити на проналажењу рјешења за погођене раднике, док је компанија саопштила да планира израду социјалног програма за ублажавање последица затварања погона, преноси Феникс.
