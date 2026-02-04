Надлежни увјеравају: Постигнут договор и одређена динамика рјешавања проблема РиТЕ Угљевик

Аутор:Кристина Секерез
04.02.2026
19:39
Коментари:0
У Угљевику је усвојен план активности на рјешавању проблема у вези са пословањем Рудника и Термоелектране, експропријацијом и инфраструктурним проблемима појединих мјесних заједница због рударских радова. Састанку са представницима мјештана и локалне заједнице присуствовали су ресорни министар, руководиоци Електропривреде, Путева Српске, РУГИП-а и Јавног правобранилаштва.
Задужена су предузећа за рјешавање свега спорног, рокови дефинисани – сви проблеми грађана приликом напредовања рударских радова у површинском копу „Исток један и два“ биће ријешени, увјеравају надлежни. За експропријацију ће се побринути РиТЕ Угљевик.
"Министарство је изразило спремност да промијени закон и границе у оквиру рубних подручја гдје су грађани погођени, а не налазе се у зонама експлоатационог поља, да се пронађе начин за њихово трајно рјешење. Сасвим сам сигуран након данашњег састанка да ћемо то у врло скором периоду и ријешити", каже Жарко Новаковић, директор РиТЕ Угљевик.
Мјештани у зони Рудника ће имати написмено гаранције. Неће бити дозвољено да линија напредовања рудника и механизације дође 100 метара од кућа, а да то није купљено, стиже обећање из Угљевика. Влада Српске је одлучна да се проблеми рјешавају заједнички и одмах.
"Сва активност око начина пословања, посебно око развијања рударске производње мора бити у складу са законима Републике Српске којима је регулисана област рударства, екологије и сва друга питања која су са тим повезана. Када тако радимо, биће нам најлакше да ријешимо сва питања", каже Петар Ђокић, министар енергетике и рударства Републике Српске.
"Циљ на крају, што смо чули на састанку, да се споји „Исток 1“ и „Исток 2“ и да на крају буде једна линија фронта у рударском копу. Људима је довољно било приче. Они желе да имају, што ми кажемо у финансијама колатерале или гаранције и оно што је најважније је да ће РиТЕ "Угљевик" дати мјенице за уговоре којима се буде откупљивала земља сад или за годину дана - да људи знају да ће им се то платити", рекао је Лука Петровић, генерални директор „Електропривреде Републике Српске“.
Биће ријешено и питање регионалног пута до мјесне заједнице Мезграја дужине око осам километара, вриједности око седам милиона КМ. За то ће се побринути „Путеви Српске“. Посла ће бити и за „Електро – Бијељину“.
"Оно што смо данас чули је да је потребно измјерити напоне на одређеним мјестима. Договорили смо се да ћемо то у понедјељак имати информације, до 15. да ће то бити завршено", каже Бојан Савић, директор „Електро – Бијељине“.
"У петак ће изаћи инжењерски тим из ЈП „Путеви Републике Српске“ да прегледа саму трасу саобраћајнице, да утврди и погледа све техничке карактеристике, припреми осталу документацију неопходну за расписивање тендера за извођење радова", рекао је Мирослав Јанковић, в.д. директора ЈП ''Путеви Републике Српске''
Мјештани задовољни оним што су чули. Надају се да ће оно што је договорено бити и испоштовано.
"Драго да смо по први пут одржали састанак који доста тога конкретизује. Одазвали су се сви релевантни, што додатно нам даје мотив да повјерујемо", каже Недељко Ивановић, представник мјесних заједница Стари Угљевик, Мезграја и Угљевик Село.
За рјешавање базена за воду задужени су „Водовод“ и општина. Први човјек Угљевика очекује да ће сви проблеми мјештана бити ријешени у току ове године.
