Јутјуб опет тестира стрпљење корисника

Извор:
Б92
07.03.2026
14:46
Јутјуб већ годинама води борбу против ад блокера, а на појединим тржиштима је унаприједио своје претплатничке пакете.
Ипак, стрпљење корисника је озбиљно тестирано ове недјеље.
Бројни корисници на Редиту пријављују да Јутјуб апликације за Андроид и иОС сада приказују упорне рекламе у доњем лијевом углу екрана.
У питању су огласи за апликације или сајтове трећих страна, а проблем је што остају на екрану чак и након што корисник више пута изабере опцију “Dismiss” из менија.
На самом банеру нема “X” дугмета, па дио корисника уопште није ни знао да рекламу може да уклони преко додатног менија. У неким случајевима једини начин да оглас нестане јесте да се потпуно изађе из видеа, док поједини тврде да се сам повуче послије око 30 секунди, преноси Андроид Ауторити.
Неки су покушавали и да принудно затворе апликацију, али се оглас поново појављује, преноси Б92.
Према доступним информацијама, погођени корисници нису Јутјуб премијум претплатници, што значи да претплата и даље уклања рекламе како је предвиђено.
Они којима сметају ове рекламе могу да пређу на Премијум или да Јутјуб користе преко мобилног прегледача, гдје се овакви банери засад не појављују.
