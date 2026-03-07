Logo
Кошарац: У априлу почетак изградње базена за гашење пожара на Tјентишту

07.03.2026

14:40

Сташа Кошарац
Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац истакао је да је почетак изградње базена за гашење пожара на Тјентишту планиран у априлу, како би био спреман за љетну сезону.

Кошарац је поручио да је посебно поносан на пројекат изградње базена на Тјентишту, за чију реализацију је Министарство спољне трговине и економских односа, у сарадњи са УНДП-ом, обезбиједило 300.000 КМ.

"Додатно, обезбиједили смо и 32.000 КМ за израду пројектне документације", написао је Кошарац на друштвеној мрежи Инстаграм.

Он је навео да је заштита локалитета Тјентиште и Националног пака Сутјеска од пожара од пресудне важности за заштиту локалног становништва, те очување јединствених природних вриједности, богатог биодиверзитета и културно-историјског насљеђа.

Кошарац је нагласио да је изградња базена за гашење пожара изузетно важан корак у јачању система заштите Тјентишта и Националног парка Сутјеска.

Према његовим ријечима, овај пројекат има кључну улогу у превенцији и брзом реаговању на пожаре, који су једна од највећих пријетњи природним ресурсима и биодиверзитету парка.

Кошарац је додао да се изградњом базена обезбјеђује стална и доступна резерва воде за ватрогасне јединице, што значајно повећава ефикасност у гашењу пожара и смањује ризик од ширења ватрене стихије.

- Изградња базена није само инфраструктурно рјешење, већ и порука да је очување природних љепота и безбједност заједнице приоритет, који захтијева сталну подршку и ангажман - указао је Кошарац.

Сташа Кошарац

