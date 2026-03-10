Logo
Како препознати и ублажити симптоме алергије?

АТВ

10.03.2026

18:07

Прехлада алергија
Фото: Pexels

Доласком прољећа, на хиљаде људи пати од сезонских алергија које изазивају кијање, цурење носа и свраб очију, посебно током периода цвјетања брезе и траве, упозоравају љекари и алерголози.

Прољеће је период када полен биљака почиње да доминира у ваздуху, а са њим расту и симптоми сезонских алергија. Стручњаци објашњавају да се ради о имунолошкој реакцији тијела, када имуни систем погрешно препознаје полен и траву као опасност. Ова реакција доводи до ослобађања хистамина, што изазива симптоме који могу отежати свакодневни живот.

Каса / Илустративна фотографија

Економија

Повлачи се производ који многи имамо: Добро проверите у својим кућама!

Иако прољећне алергије могу погодити особе свих узраста, најчешће се јављају код оних са породичном историјом алергија, код дјеце и одраслих са астмом, као и код становника урбаних средина гдје загађење и гриње појачавају симптоме.

Најчешћи симптоми прољећних алергија:

-Кијавица

-Цурење или запушен нос

-Свраб и сузење очију

-Осјећај притиска у синусима

-Понекад главобоља и умор

Симптоми су најизраженији током јутарњих сати, када је концентрација полена највећа.

folksvagen

Ауто-мото

Фолксваген укида око 50.000 радних мјеста, добит пала за 54 одсто

Узроци прољећних алергија

Главни окидачи су полен брезе, траве и цвјетница, док у затвореним просторима симптоме могу појачати гриње и плијесни. Стручњаци напомињу да урбанизација и загађење додатно погоршавају алергијске реакције, јер честице загађења иритирају дисајне путеве и појачавају ефекат полена.

Поред тога, климатске промјене доприносе продужењу периода цвјетања, што значи да се сезонски симптоми јављају раније него прије неколико деценија.

Ко је најугроженији

Сезонске алергије не бирају старосну групу, али у посебном су ризику:

-Дјеца са породичном историјом алергија

-Одрасли са астмом или хроничним респираторним проблемима

-Становници урбаних средина са високим нивоима загађења и полена

-Особе које већ пате од хроничних болести дисајних путева

Љекари истичу да је правовремено препознавање симптома кључно, јер нелијечене алергије могу да погоршају респираторне тегобе и повећају ризик од секундарних инфекција.

Џефри Епстајн

Свијет

Почео претрес Епстиновог ранча у Новом Мексику: За имање се везују сабласне приче

Сезонски ток алергија и јавно-здравствени значај

Прољећне алергије почињу у марту и трају до краја априла, док су симптоми најизраженији током периода цветања брезе и траве. Стручњаци истичу да хиљаде грађана пријављују тегобе сваке године, што чини прољећне алергије значајним здравственим феноменом.

У урбаним срединама и великим градовима, концентрација полена је највиша и симптоми су интензивнији.

У руралним подручјима симптоми могу бити блажи, али и даље значајни за особе склоније алергијама.

Како ублажити симптоме прољећних алергија

Иако прољећне алергије не могу у потпуности да се избјегну, љекари истичу да постоје начини да се симптоми ублаже и квалитет живота побољша. Најчешће стратегије укључују:

Ограничавање изложености полену – боравак у затвореним просторијама током периода највеће концентрације полена, нарочито ујутру, преноси Б92.

Златан Клокић

Република Српска

Клокић у Риму: Повезивање привредника Српске и италијанских инвеститора

Одржавање хигијене дома – редовно провјетравање, чишћење прашине и употреба пречишћивача ваздуха могу смањити количину алергена.

Лијекови и терапија – антихистаминици, капи за нос и капи за очи често помажу у смањењу кијања, свраба и цурења носа, о чему је најбоље консултовати се са изабраним љекаром или фармацеутом.

Природни приступи – употреба овлаживача ваздуха и једноставне навике као што су прање руку и промјена одјеће послије боравка напољу могу помоћи у контроли симптома.

Par, ljubav

Љубав и секс

Да ли постоји љубав на први поглед?

Стручњаци наглашавају да комбинација ових мјера може значајно умањити нелагодност коју прољећне алергије доносе, омогућавајући свима да уживају у љепоти прољећних дана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

