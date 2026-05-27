Mađar hoće sastanak sa Zelenskim – pod jednim uslovom

Mađarska vlada je izložila uslov pod kojim bi se premijer Peter Mađar sastao sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, između ostalog i radi razgovora o situaciji mađarske manjine u Ukrajini.
"Lični sastanak između Petera Mađara i Volodimira Zelenskog je moguć ako Ukrajina ispuni zahtjeve mađarske strane u vezi sa rješavanjem situacije mađarske manjine u Ukrajini", prenosi Juronjuz, pozivajući se na portparole mađarske vlade.
Dodali su da su tehnički pregovori o ovom pitanju u toku i da bi se pojavila mogućnost sastanka na visokom nivou ako se u tim razgovorima postigne napredak.
Tokom protekle dvije nedjelje, mađarska vlada je više puta pominjala mogući sastanak između Mađara i Zelenskog. Mađarski premijer je predložio Beregovo u Zakarpatskoj oblasti kao moguće mjesto za sastanak.
Ranije je objavljeno da Mađar želi veća prava za mađarsku manjinu u Ukrajini pre nego što deblokira napredak Kijeva ka Evropskoj uniji.
