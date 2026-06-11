U Moskovskoj oblasti spriječen teroristički napad

Autor:ATV
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Ruska Federalna služba bezbjednosti spriječila je teroristički napad na području Moskovske oblasti i uhapsila stranog državljanina.
Osumnjičeni je tokom saslušanja priznao da su ga regrutovali pripadnici Službe bezbjednosti Ukrajine i da je po nalogu Kijeva trebao da puca na ruskog vojnika.
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Naveo je da je regrutovan na teritoriji jedne od država EU, gdje je pobjegao, krijući se od krivičnog gonjenja u svojoj zemlji.
"Za izvršenje zadatka, mentori su mu obećali pomoć u dobijanju statusa izbjeglice za legalan boravak u EU", navodi se u saopštenju ruske službe.
(SRNA)
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