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U Moskovskoj oblasti spriječen teroristički napad

Autor:

ATV
11.06.2026 09:44

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У Московској области спријечен терористички напад

Ruska Federalna služba bezbjednosti spriječila je teroristički napad na području Moskovske oblasti i uhapsila stranog državljanina.

Osumnjičeni je tokom saslušanja priznao da su ga regrutovali pripadnici Službe bezbjednosti Ukrajine i da je po nalogu Kijeva trebao da puca na ruskog vojnika.

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Naveo je da je regrutovan na teritoriji jedne od država EU, gdje je pobjegao, krijući se od krivičnog gonjenja u svojoj zemlji.

"Za izvršenje zadatka, mentori su mu obećali pomoć u dobijanju statusa izbjeglice za legalan boravak u EU", navodi se u saopštenju ruske službe.

(SRNA)

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FSB

Moskva

Rusija

Teroristički napad

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