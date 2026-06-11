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Velika akcija u Kozarskoj Dubici: U kombiju pronađen 51 migrant

Autor:

ATV
11.06.2026 09:19

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Велика акција у Козарској Дубици: У комбију пронађен 51 мигрант
Foto: ATV

Z.D. iz Velike Kladuše uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo "krijumčarenje lica", potvrđeno je iz PU Prijedor.

Prethodno je prilikom kontrole teretnog kombi vozila kojim je upravljao osumnjičeni, u tovarnom prostoru pronađen 51 strani državljanin.

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O svemu je obavještena nadležna Služba za poslove sa strancima i tužilac Tužilaštva BiH kojem će se nakon kompletiranja predmeta protiv osumnjičenog Z.D. dostaviti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu "krijumčarenje lica".

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Tagovi :

Kozarska Dubica

PU Prijedor

hapšenje

Migranti

Policijska akcija

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