Velika akcija u Kozarskoj Dubici: U kombiju pronađen 51 migrant

Autor:ATV
Komentari:0
Z.D. iz Velike Kladuše uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo "krijumčarenje lica", potvrđeno je iz PU Prijedor.
Prethodno je prilikom kontrole teretnog kombi vozila kojim je upravljao osumnjičeni, u tovarnom prostoru pronađen 51 strani državljanin.
Hronika
SIPA hapsila u Mostaru, pronađena veća količina droge i oružje
O svemu je obavještena nadležna Služba za poslove sa strancima i tužilac Tužilaštva BiH kojem će se nakon kompletiranja predmeta protiv osumnjičenog Z.D. dostaviti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu "krijumčarenje lica".
Hronika
Ekipa ATV-a na licu mjesta eksplozije na Laušu: Pogledajte prve fotografije
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h1
Hronika
3 h0
Najnovije
12
44
12
36
12
34
12
34
12
30
Trenutno na programu