Velika akcija u Kozarskoj Dubici: U kombiju pronađen 51 migrant

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Z.D. iz Velike Kladuše uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo "krijumčarenje lica", potvrđeno je iz PU Prijedor.

Prethodno je prilikom kontrole teretnog kombi vozila kojim je upravljao osumnjičeni, u tovarnom prostoru pronađen 51 strani državljanin. Hronika SIPA hapsila u Mostaru, pronađena veća količina droge i oružje O svemu je obavještena nadležna Služba za poslove sa strancima i tužilac Tužilaštva BiH kojem će se nakon kompletiranja predmeta protiv osumnjičenog Z.D. dostaviti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu "krijumčarenje lica". Hronika Ekipa ATV-a na licu mjesta eksplozije na Laušu: Pogledajte prve fotografije

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