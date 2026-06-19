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Минић: Исправљена неправда према припадницима МУП-а

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 16:21

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Саво Минић
Фото: АТВ

Циљ јачања институција Републике Српске је да Српска буде самоодржива, изјавио је на Палама предсједник Владе Саво Минић.

Он је истакао да је опредјељење Владе да Министарство унутрашњих послова (МУП) има што боље услове за рад, од зграда до материјално-техничких средстава и школованог кадра.

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"Тренутно су у завршној фази и друге јавне набавке када су у питању возила и опрема за МУП", изјавио је Минић новинарима на Палама након отварања новог објекта Полицијске управе Источно Сарајево.

Он је додао да је исправљена неправда која се односила на пензионисање припадника МУП-а до 2019. године.

Највише руководство Републике Српске свечано је данас на Палама отворило нови објекат Полицијске управе Источно Сарајево вриједан 11.537.000 КМ, преноси "Срна".

Свечани чин, пресијецање врпце, обавили су предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, предсједник Милорад Додик, министар унутрашњих послова Српске Жељко Будимир и градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић.

У новом објекту, површине 5.123 метра квадратна, биће смјештена и Полицијска станица Пале, Полицијска станица за безбједност саобраћаја, Јединица жандармерије Пале и локација за издавање личних докумената.

Полиција Њемачке-17042026

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Полицијска управа Источно Сарајево покрива општине Пале, Соколац, Источни Стари Град, Источну Илиџу, Источно Ново Сарајево, Рогатицу, Трново и Хан Пијесак.

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Тагови :

Саво Минић

МУП Републике Српске

Полиција Републике Српске

Источно Сарајево

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