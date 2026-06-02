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Судар зиме и љета, град дословно ''прогутан''

Аутор:

АТВ
02.06.2026 22:45

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Пјешчана олуја у Кини
Фото: Screenshot / X

Град Харбин у сјевероисточној кинеској покрајини Хејлонгђанг погодили су у недјељу око 17 часова изузетно јаки вјетрови и разорна пешчана олуја.

Удари вјетра достизали су јачину до чак 13. степена по Бофоровој скали, односно брзине између 134 и 149 километара на час, док је видљивост у појединим градским подручјима пала на мање од 100 метара.

Снажни оркански ветрови носили су огромне количине пијеска и прашине кроз градске четврти и накратко претворили дан у готово потпуни мрак, јавила је кинеска државна телевизија ЦЦТВ, а преноси "Глобал Тајмс".

Један становник је рекао да овакво екстремно вријеме није виђено у региону скоро 40 година.

Нагли скок температуре створио атмосферску бомбу

Током дана, под утицајем снажног и сувог топлог ваздуха, температуре широм Хејлонгђанга нагло су порасле, док су вјетрови истовремено добијали на интензитету.

Максималне температуре у већем дијелу ове покрајине премашиле су 30 степени Целзијуса. У самом Харбину, мегаполису који са својом околином броји готово 10 милиона становника, жива у термометру достигла је чак 35,3 степена.

Овакав екстремни скок омогућио је накупљање велике количине нестабилне енергије у атмосфери, објаснила је Џао Линг, главна прогностичарка Покрајинске метеоролошке опсерваторије Хејлонгђанга.

Око 15 часова, снажна и густа хладна ваздушна маса брзо се покренула са запада ка истоку, изазивајући експлозивно ослобађање те нестабилне енергије.

Овај процес довео је до формирања линијског олујног система познатог као сквол-линија (квазилинеарни конвективни систем).

То је узроковало нагли и драматичан развој облачности у централним и западним дијеловима покрајине, укључујући и само урбано подручје Харбина, због чега се небо потпуно замрачило.

Јак вјетар је са огољеног и сувог пољопривредног земљишта подигао површински слој тла, што је резултирало појавом масивног зида од прашине.

На снимцима које су престрављени грађани правили са кровова стамбених зграда, види се апокалиптични, џиновски облак пијеска како полако гута солитере и артилерије града.

Судар зиме и љета у мају

Пјешчане и прашњаве олује у овом дијелу Кине током мјесеца маја представљају изузетно ријетку и неуобичајену појаву.

Син Син, главни метеоролошки аналитичар телевизијског канала Чајна Ведер ТВ, истакао је да су се у недјељу ка истоку истовремено помијерали висински долински систем и приземни циклон, који су захватили источни дио Унутрашње Монголије и сјевероисточну Кину, стварајући снажан фронтални систем.

Према његовим ријечима, температурни контраст прије и послије проласка овог фронта био је незапамћен.

"То је било као да се хладан ваздух готово зимског интензитета директно сударио са топлим ваздухом љетњег интензитета, због чега су и вјетрови и пратећа конвекција били изузетно снажни", сликовито је описао Син, додајући да је тај судар светова изазвао разорне грмљавинске процесе, севање муња и олујне вјетрове.

Ма Ђун, директор Института за јавне и еколошке послове, изјавио је за "Глобал Тајмс" да кључну улогу у овој аномалији играју снажни југозападни вјетрови.

Како су ти вјетрови прелазили преко изразито сувих и пјесковитих области, попут западног дијела сусједне покрајине Ђилин, површинска прашина се без икаквог отпора подигла у високе слојеве атмосфере и потом великом брзином транспортовала ка Хејлонгђангу.

Блокада града и хитне интервенције

Због ових екстремних временских прилика, Харбин је претрпио озбиљну материјалну штету.

У многим дијеловима града вјетар је чупао вијековна стабла из коријена, која су падала и уништавала паркиране аутомобиле, а поломљени су и поједини електроенергетски водови високе волтаже, остављајући стотине домаћинстава у мраку.

Локалне комуналне службе, екипе за одржавање зелених површина и инжењери електродистрибуције налазе се на терену у стању максималне приправности.

Спроведе се хитне мјере на уклањању обореног дрвећа, рашчишћавању блокираних саобраћајница и хитној обнови напајања електричном енергијом како би се живот у овом милионском граду што пре вратио у нормалу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Олуја

Пјешчана олуја

Кина

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