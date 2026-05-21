Počelo je: Meta ukida 8.000 radnih mjesta širom svijeta

Kompanija Meta počela je da sprovodi plan za ukidanje oko 8.000 radnih mjesta širom svijeta, a mnogim zaposlenima je preporučeno da rade od kuće dok traje taj proces, objavio je danas Blumberg.

To je dio ranije najavljenog restrukturiranja u sklopu smanjenja troškova, dok tehnološki gigant istovremeno intenzivno ulaže u vještačku inteligenciju (AI).

Kompanija je u srijedu ujutru počela da šalje obavještenja zaposlenima širom svijeta, najpre onima u Aziji, navodi se u internom memorandumu.

U Irskoj je ukinuto oko 350 radnih mjesta, odnosno približno petina tamošnje radne snage kompanije, rekle su osobe upoznate sa situacijom.

Izvršni direktor Mete Mark Zakerberg saopštio je nakon toga u internom memorandumu zaposlenima da kompanija ove godine ne očekuje nova otpuštanja na nivou cijele firme, javlja Rojters.

Prema navodima agencije, otpuštanja i preraspodele zaposlenih najavljeni ove sedmice obuhvataju oko 20 odsto ukupne radne snage kompanije, prenosi Tanjug.