Logo
Large banner

Počelo je: Meta ukida 8.000 radnih mjesta širom svijeta

Autor:

ATV
21.05.2026 07:50

Komentari:

0
Мета
Foto: pexels/Julio Lopez

Kompanija Meta počela je da sprovodi plan za ukidanje oko 8.000 radnih mjesta širom svijeta, a mnogim zaposlenima je preporučeno da rade od kuće dok traje taj proces, objavio je danas Blumberg.

To je dio ranije najavljenog restrukturiranja u sklopu smanjenja troškova, dok tehnološki gigant istovremeno intenzivno ulaže u vještačku inteligenciju (AI).

Kompanija je u srijedu ujutru počela da šalje obavještenja zaposlenima širom svijeta, najpre onima u Aziji, navodi se u internom memorandumu.

U Irskoj je ukinuto oko 350 radnih mjesta, odnosno približno petina tamošnje radne snage kompanije, rekle su osobe upoznate sa situacijom.

Izvršni direktor Mete Mark Zakerberg saopštio je nakon toga u internom memorandumu zaposlenima da kompanija ove godine ne očekuje nova otpuštanja na nivou cijele firme, javlja Rojters.

Prema navodima agencije, otpuštanja i preraspodele zaposlenih najavljeni ove sedmice obuhvataju oko 20 odsto ukupne radne snage kompanije, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Radna mjesta

ukidanje radnih mjesta

Kompanija Meta

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вода у чаши

Savjeti

Obratite pažnju na unos tečnosti: Evo koliko vode je potrebno za mršavljenje i bolji metabolizam

2 d

0
На овој фотографији снимљеној дроном, коју је објавила Индонежанска национална агенција за трагање и спасавање (BASARNAS), спасиоци носе тијело жртве ерупције вулкана Дуконо на острву Халмахера у Индонезији, у суботу, 9. маја 2026. године.

Svijet

Erupcija vulkana Dukono u Indoneziji: Izbacio pepeo u visinu od 5.000 metara

3 d

0
Детаљи свирепог убиства: Алексић на достављача испалио десетак метака?

Region

Detalji svirepog ubistva: Aleksić na dostavljača ispalio desetak metaka?

3 d

1
Лого и натпис компаније Мета

Nauka i tehnologija

Meta uvodi "Inkognito ćaskanje" u jednu aplikaciju

6 d

0

Više iz rubrike

Јаје

Nauka i tehnologija

Na korak do „vaskrsenja“ izumrlih vrsta

2 h

0
Илон Маск

Nauka i tehnologija

Ilon Mask izgubio bitku protiv OpenAI

1 d

0
Вађење крви из прста

Nauka i tehnologija

Ruski naučnici razvili novi krvni test za rano otkrivanje raka materice

1 d

0
Ново ограничење на мрежи Икс: Ако немате плаву квачицу, ово ће вас брутално успорити

Nauka i tehnologija

Novo ograničenje na mreži Iks: Ako nemate plavu kvačicu, ovo će vas brutalno usporiti

1 d

0

  • Najnovije

09

03

„Komedija uživo“ na ulicama Rima

08

58

Imaju li radnici pravo na štrajk? Sud odlučuje

08

54

"Propalo je sve, nismo kao prije" Oglasila se žena Slobe Radanovića

08

53

"Bangaranga" u folk varijanti zapalila mreže

08

47

Zašto je Putin skinuo sako u Pekingu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner