Ветерани Војне полиције обиљежили Дан четвртог батаљона

Магдалена Глигић
24.05.2026 19:20

Обиљежен Дан четвртог батаљона у Источном Сарајеву.
Фото: СРНА

Срби никада не смију заборавити погинуле борце који су своје животе дали за Републику Српску истакнуто је на обиљежавању Дана четвртог батаљона Војне полиције Војне полиције Сарајевско-романијског корпуса.

Овај датум као и многи други који су битни за стварање Републике Српске прилика су да се ода почаст свим погинулим борцима који су своје животе уткали у темеље Републике Српске. Тачно на данашњи дан прије 34 године јединица је стављена под директну комаду Сарајевско-романијског корпуса и кренула на свој ратни пут стварања Републике Српске.

"Јединица је прошла сва ратишта широм зоне Сарајевско-романијског Корпуса а највише смо се задржали на Трескавичко-игманском дјелом ратишта и на Никшићкој висоравни. Поред ових активности наш батаљон је обављао и војно-полицијске активности", рекао је Драган Пијевић, секретар Удружења ветерана Војне полиције.

Тежак пут јединице прије изласка из Касарне "Виктор Бубањ" и страдање у Добровољачкој улици служе као подсјетник српском народу кроз шта је све српски војник прошао како би заштитио српско становништво.

"Хвала Богу, одбранили смо Републику Српску. Поносно данас стојим и част ми је што сам био припадник Четвртог батаљона Војне полиције", рекао је Данило Берибака, припадник Четвртог батаљона Војне полиције.

Поводом обиљежавања Дана Четвртог батаљона Војне полиције Сарајевско-романијског корпуса служен је парастос у Спомен-цркви Светог великомученика Димитрија на Вељинама у Источној Илиџи. Положени су и вијенци код споменика "Слава српском борцу" у Источном Новом Сарајеву.

