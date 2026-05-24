Ветерани Војне полиције обиљежили Дан четвртог батаљона

Срби никада не смију заборавити погинуле борце који су своје животе дали за Републику Српску истакнуто је на обиљежавању Дана четвртог батаљона Војне полиције Војне полиције Сарајевско-романијског корпуса.
Овај датум као и многи други који су битни за стварање Републике Српске прилика су да се ода почаст свим погинулим борцима који су своје животе уткали у темеље Републике Српске. Тачно на данашњи дан прије 34 године јединица је стављена под директну комаду Сарајевско-романијског корпуса и кренула на свој ратни пут стварања Републике Српске.
"Јединица је прошла сва ратишта широм зоне Сарајевско-романијског Корпуса а највише смо се задржали на Трескавичко-игманском дјелом ратишта и на Никшићкој висоравни. Поред ових активности наш батаљон је обављао и војно-полицијске активности", рекао је Драган Пијевић, секретар Удружења ветерана Војне полиције.
Тежак пут јединице прије изласка из Касарне "Виктор Бубањ" и страдање у Добровољачкој улици служе као подсјетник српском народу кроз шта је све српски војник прошао како би заштитио српско становништво.
"Хвала Богу, одбранили смо Републику Српску. Поносно данас стојим и част ми је што сам био припадник Четвртог батаљона Војне полиције", рекао је Данило Берибака, припадник Четвртог батаљона Војне полиције.
Поводом обиљежавања Дана Четвртог батаљона Војне полиције Сарајевско-романијског корпуса служен је парастос у Спомен-цркви Светог великомученика Димитрија на Вељинама у Источној Илиџи. Положени су и вијенци код споменика "Слава српском борцу" у Источном Новом Сарајеву.
