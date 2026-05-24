Veterani Vojne policije obilježili Dan četvrtog bataljona

Magdalena Gligić
24.05.2026 19:20

Обиљежен Дан четвртог батаљона у Источном Сарајеву.
Srbi nikada ne smiju zaboraviti poginule borce koji su svoje živote dali za Republiku Srpsku istaknuto je na obilježavanju Dana četvrtog bataljona Vojne policije Vojne policije Sarajevsko-romanijskog korpusa.

Ovaj datum kao i mnogi drugi koji su bitni za stvaranje Republike Srpske prilika su da se oda počast svim poginulim borcima koji su svoje živote utkali u temelje Republike Srpske. Tačno na današnji dan prije 34 godine jedinica je stavljena pod direktnu komadu Sarajevsko-romanijskog korpusa i krenula na svoj ratni put stvaranja Republike Srpske.

"Jedinica je prošla sva ratišta širom zone Sarajevsko-romanijskog Korpusa a najviše smo se zadržali na Treskavičko-igmanskom djelom ratišta i na Nikšićkoj visoravni. Pored ovih aktivnosti naš bataljon je obavljao i vojno-policijske aktivnosti", rekao je Dragan Pijević, sekretar Udruženja veterana Vojne policije.

Težak put jedinice prije izlaska iz Kasarne "Viktor Bubanj" i stradanje u Dobrovoljačkoj ulici služe kao podsjetnik srpskom narodu kroz šta je sve srpski vojnik prošao kako bi zaštitio srpsko stanovništvo.

"Hvala Bogu, odbranili smo Republiku Srpsku. Ponosno danas stojim i čast mi je što sam bio pripadnik Četvrtog bataljona Vojne policije", rekao je Danilo Beribaka, pripadnik Četvrtog bataljona Vojne policije.

Povodom obilježavanja Dana Četvrtog bataljona Vojne policije Sarajevsko-romanijskog korpusa služen je parastos u Spomen-crkvi Svetog velikomučenika Dimitrija na Veljinama u Istočnoj Ilidži. Položeni su i vijenci kod spomenika "Slava srpskom borcu" u Istočnom Novom Sarajevu.

