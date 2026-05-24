Veterani Vojne policije obilježili Dan četvrtog bataljona

Srbi nikada ne smiju zaboraviti poginule borce koji su svoje živote dali za Republiku Srpsku istaknuto je na obilježavanju Dana četvrtog bataljona Vojne policije Vojne policije Sarajevsko-romanijskog korpusa.

Ovaj datum kao i mnogi drugi koji su bitni za stvaranje Republike Srpske prilika su da se oda počast svim poginulim borcima koji su svoje živote utkali u temelje Republike Srpske. Tačno na današnji dan prije 34 godine jedinica je stavljena pod direktnu komadu Sarajevsko-romanijskog korpusa i krenula na svoj ratni put stvaranja Republike Srpske.

"Jedinica je prošla sva ratišta širom zone Sarajevsko-romanijskog Korpusa a najviše smo se zadržali na Treskavičko-igmanskom djelom ratišta i na Nikšićkoj visoravni. Pored ovih aktivnosti naš bataljon je obavljao i vojno-policijske aktivnosti", rekao je Dragan Pijević, sekretar Udruženja veterana Vojne policije.

Težak put jedinice prije izlaska iz Kasarne "Viktor Bubanj" i stradanje u Dobrovoljačkoj ulici služe kao podsjetnik srpskom narodu kroz šta je sve srpski vojnik prošao kako bi zaštitio srpsko stanovništvo.

"Hvala Bogu, odbranili smo Republiku Srpsku. Ponosno danas stojim i čast mi je što sam bio pripadnik Četvrtog bataljona Vojne policije", rekao je Danilo Beribaka, pripadnik Četvrtog bataljona Vojne policije.

Povodom obilježavanja Dana Četvrtog bataljona Vojne policije Sarajevsko-romanijskog korpusa služen je parastos u Spomen-crkvi Svetog velikomučenika Dimitrija na Veljinama u Istočnoj Ilidži. Položeni su i vijenci kod spomenika "Slava srpskom borcu" u Istočnom Novom Sarajevu.