Gužve na granici sa Srbijom: Kakvo je stanje na ostalim prelazima?

Autor:ATV
Komentari:0
Čekanja su danas evidentirana na granici sa Srbijom na izlazu iz BiH preko Pavlovića mosta i na Rači, a na Vardištu u oba smjera, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Na granici sa Hrvatskom čeka se na izlazu iz BiH na graničnom prelazu Izačić, a na ulazu na prelazu Gradina.
Iz AMS-a ističu da se postepeno pojačava frekvencija vozila i na ostalim graničnim prelazima, ali da trenutna zadržavanja nisu duža od 30-40 minuta, prenosi SRNA.
Savjeti
Pomozite sebi prije nego se stvari pogoršaju: Kada je vrijeme za godišnji odmor?
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
17
08
17
07
17
02
16
53
16
53
Trenutno na programu