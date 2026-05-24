Gužve na granici sa Srbijom: Kakvo je stanje na ostalim prelazima?

Čekanja su danas evidentirana na granici sa Srbijom na izlazu iz BiH preko Pavlovića mosta i na Rači, a na Vardištu u oba smjera, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na granici sa Hrvatskom čeka se na izlazu iz BiH na graničnom prelazu Izačić, a na ulazu na prelazu Gradina.

Iz AMS-a ističu da se postepeno pojačava frekvencija vozila i na ostalim graničnim prelazima, ali da trenutna zadržavanja nisu duža od 30-40 minuta, prenosi SRNA.