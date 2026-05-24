Obronci Kozare: Uzgoj organske borovnice i procvat agroturizma

Dragana i Džejms Traskot na obroncima Kozare, u selu Turjak kod Gradiške, uzgajaju organsku borovnicu. Iako im prvobitno borovnica nije bila u planu, analiza zemljišta pokazala je da se radi o tlu idealnom za uzgoj ove cijenjene i tražene voćne vrste. Prošle godine su ubrali prve plodove.

"Uz pomoć Savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede urađen je prvi zasad, ovdje gdje se mi sada nalazimo". Mi smo uzeli biljke 3-4 godine starosti prošle godine imali smo za doručak, ove godine ćemo konačno da izađemo na lokalno tržište", rekla je Dragana Malešević Traskot, organski proizvođač.

Početna ulaganja su veća u odnosu na druge kulture. Podizanje jednog dunuma zasada borovnice košta oko 10 hiljada maraka. Otkupna cijena borovnice lani je bila oko 12 – 13 maraka po kilogramu i njena cijena zbog svih poskupljenja, može biti samo viša.

Berba borovnice počinje za oko dvije do tri sedmice. Otkupna cijena prema nekim procjenama neće ići ispod 15 maraka dok će kutijica od 250 gr. na tezgama koštati više od 7 maraka

Ipak ko se odluči na podizanje zasada može da računa i na značajnu finansijsku podršku kroz podsticaje, ističe Bojan Kecman, poljoprivredni stručnjak. Podrška stiže i za agroturizam.

"Ovo domaćinstvo je konkretno dobilo podsticaje za podizanje zasada i za navodnjavanje, još samo da kažem da pošto je to organska proizvodnja u konverziji,a uskoro će dobiti i sertifikat nema korišćenja dakle hemije", rekao je Bojan Kecman, viši stručni saradnik za ruralni razvoj Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.

Nismo u Toskani, ali kao da jesmo, Kozara pruža toliko mnogo ljepote, priča oduševljeno Draganin suprug Džejms. Zato je odlučio da ovdje podigne turistički kompleks- Kozara panoramik rizort.

"Ljudi u Gradišci i Banjaluci nisu svjesni u kakvoj divnoj zemlji žive, okruženi izuzetnim prirodnim ljepotama i bogatstvima. Mi smo samo 25 minuta vožnje od Gradiške. Kozara po meni nije dovoljno po tome priznata i prepoznata. Kada sam prvi put došao ovdje rekao sam sebi da želim da podijelim ovaj divan pogled , ovu ljepotu, ovog krajolik sa ljudima", rekao je Džulijan Džejms Transkot, Kozara panoramik rizort.

Traskotovi ovih dana očekuju goste mahom iz inostranstva , Grke, Italijane, Njemce i naravno Džejmsove sunarodnike Britance. Vjeruju da tako polako pomažu da se vrati život u ovo mjesto, te da će to biti prava motivacija za mještane da više proizvode domaću i zdravu hranu.