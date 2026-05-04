Ово су 4 најсрећнија хороскопска знака у мају

Аутор:

АТВ
04.05.2026 16:49

Фото: pixabay

Многи се питају који су најсрећнији знаци у мају јер нам звијезде коначно спремају онај дуго чекани тренутак када све тешкоће остају иза нас.

Осјетићете како се од половине мјесеца ваздух мијења, а проблеми који су вас мјесецима притискали од‌једном постају рјешиви и лаки.

Ово је вријеме када се коло среће окреће у корист оних који су били стрпљиви. Најсрећнији знаци у мају могу да очекују мир и добитке које су поштено заслужили.

1. Бик: Финансијска ренесанса и мирна лука

Бикови коначно улазе у период гд‌је се сваки труд исплати, а новчаник постаје примјетно тежи.

Мај вам доноси прилику да стабилизујете кућни буџет и уложите у нешто што ће вам се годинама исплаћивати.

Бићете изненађени колико ће се лако ријешити неки судски или административни проблеми који су вас мучили.

2. Шкорпија: Фатална привлачност и пословни преокрет

За Шкорпије овај мјесец доноси невјероватну харизму која ће вам помоћи да прогурате сваку своју идеју.

Од 15. маја можете очекивати позив за сарадњу са иностранством или напредовање на позицију која носи већи ауторитет.

У љубави вас чека сусрет који може потпуно промијенити ваш поглед на будућност и донијети вам преко потребан мир.

3. Јарац: Вријеме је да плодови вашег рада сазру

Јарчеви ће у мају осјетити огромно олакшање јер се терет који су носили мјесецима коначно скида са њихових леђа.

Планете вам чисте пут од токсичних људи, остављајући простор за нове пословне савезе који доносе сигурност.

Ово је идеалан тренутак за куповину нечег вриједнијег или за почетак радова на кући који су дуго одлагани.

4. Рибе: Емотивна срећа и креативни успон

Рибе ће процвјетати под утицајем повољних аспеката који им враћају вјеру у људе и сопствене таленте.

Ваша интуиција ће бити непогрешива, па ћете тачно знати у ком тренутку треба да повучете кључни потез за успјех.

Очекујте лијепе вести везане за млађе чланове породице или изненадно путовање које ће вам напунити батерије.

Највећи добитници мјесеца

Иначе, највише разлога за славље имаће Јарчеви и Шкорпије, јер њихова посвећеност коначно долази на наплату кроз конкретне финансијске бонусе.

Ово је тренутак када се све оне блокаде на послу склањају, а вама се отвара чист простор да поставите своје услове и добијете повишицу.

Слободно реците "не" обавезама које вас само троше, а не доносе никакву зараду, јер је сада вријеме да наплатите своје знање.

Мај је мјесец великих одлука, а Рибе ће имати највише храбрости да направе радикалан рез и крену испочетка.

Креативност и нови извори зараде

Енергија мјесеца подржава све који се баве креативним радом или желе да хоби претворе у озбиљан извор зараде.

Све што започнете са чистим намјерама око 22. маја имаће тенденцију да расте брже него што очекујете.

Када планете мијењају правац, најбитније је да останете прибрани и не реагујете "на прву лопту".

Искористите овај период за детоксикацију организма и чишћење простора у којем боравите, јер чиста енергија привлачи срећу.

Успјех долази онима који су спремни да уче и који не дозвољавају да их прошлост кочи у новим побједама, преноси Крстарица.

