Скандал тресе Француску: Градоначелник оптужен за силовање и вођење култа

04.05.2026 18:11

Фото: Atypeek Dgn/Pexels

Градоначелник мјеста Треоган у француском департману Кот-д’Армор, оптужен је за сексуалну злоупотребу и силовање најмање једне жене, као и за вођење култа, саопштило је данас тужилаштво у Тулону.

Како је навео тужилац Рафаел Балан, њему је одређен притвор до суђења, пренио је Фигаро.

Градоначелник малог мјеста, који је оптужен да је водио култ организован преко друштвених мрежа, ухапшен је прошле недеље.

Како се наводи, истражитељи су идентификовали најмање шест жена које су биле жртве његовог злостављања у периоду од 2017. до 2026.

Једна од њих, двадесетједногодишња студенткиња, поднијела је тужбу 2022. године у департману Мајен.

Она је оптужила мушкарца да јој је “пријетио смрћу“ ако напусти групу чији је наведени циљ био “упознавање људи са високим интелектуалним потенцијалом“ преко друштвених мрежа, наведено је из тужилаштва.

Како се додаје, чланицама групе, “сљедбеницама духовности и филозофије”, осумњичени је обећао могућност достизања врхунског образовања, под условом да слиједе његово учење.

Он је захтијевао “потпуну преданост“ од одређених жена, тражећи да га признају као “апсолутног и божанског“ вођу, навео је извор из тужилаштва.

Поред тога што је контролисао њихов приватни живот, оптужени је наводно од ових жена изнуђивао новац, а у случају једне од њих и до неколико хиљада евра.

“Једна од жена је такође тврдила да је доживјела психолошко злостављање и да је била подвргнута присилним сексуалним радњама“, навело је тужилаштво.

Осумњичени је формално оптужен за злостављање рањиве особе од стране вође групе која се бави искоришћавањем психолошког потчињавања својих чланова, као и за пријетње смрћу једној од жртава, уцјену двије друге особе, и силовање једне од подноситељки тужби између 2022. и 2025. године, када је имала између 17 и 20 година, преноси Танјуг.

