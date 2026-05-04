Неки су овог дана нервозни, а многе чекају недовршене обавезе

Аутор:АТВ
Коментари:0
Сазнајте да ли ће вашем знаку дневни хороскоп донијети много среће.
Прилично недефинисано расположење током целог дана. С једне стране, доста сте нервозни, с друге, осећате несигурност и не знате на који начин да се поставите у неким пословним ситуацијама. Имаћете добар однос са вољеном особом.
Велика количина обавеза, а неке од њих не могу да чекају. Свесни сте да бисте требали да прионете на посао, али у овом моменту немате ни снаге ни воље за тако нешто. Јаче активности у поподневним сатима. Препустите партнеру више иницијативе.
Ваше расположење је добро, и поред тога што вас чека гомила незавршених обавеза. Направићете селекцију и одрадити само оно што је неопходно. Не желите да трошите своје вријеме. Емотивно, осјећате се добро и расположено, иако је однос са партнером затегнут.
Шта год да покушавате да покренете или уговорите, немојте журити и бити импулсивни. Немате праве саговорнике тренутно, па је можда боље да се повучете и усмјерите на редовне обавезе. Претераном брижношћу помало притискате вољену особу.
Шта год да покренете, будите сигурни да ћете морати да се задовољите половичним успЈехом. Испада као да ништа не можете одрадити у потпуности. Контакти са супротним полом доносе активност, нарочито у вечерњим сатима. Могућност флертовања.
Нисте незадовољни својим учинком на неком пословном пројекту, па вам није јасно због чега се реализација одуговлачи. Нервозни сте због одлагања неких исплата. У комуникацији са емотивним партнером бићете њежни, али посесивни.
Немојте неке ситуације или контакте схватати драстично. Нервознисте и напети, не потенцирајте на расправама да ствари не би отишле у неком нежељеном правцу. Поподне је боље по вас. Благо васнервира непажња партнера према вама.
Сматрате да сте коректни према сарадницима и није вам јасно због чега су њихове критике према вама. Не схватајте ствари превише лично. Имате одређену задршку када је однос са емотивним партнером у питању. Нешто вам смета, а ни сами не знате шта тачно.
Рачунали сте да ћете једну већу обавезу успијети да завршите, међутим – испада да ће она бити пролонгирана. Неке околности су се промениле и тренутно вас заблокирале. Можете бити збуњени понашањем емотивног партнера.
Нисте сигурни колико можете да се ослоните на сараднике. Доста тога вам се мота по глави, покушавате да направите добар план, али то иде траљаво. Емотивни партнер се понаша доста доминантно и посесивно и просто не можете да га препознате.
Јасно вам је да неки људи нису спремни да испоштују договоре са вама и јако се нервирате због тога. Спустите лопту, могуће је да ће се околности промијенити у скоријем року. Сувише лако реагујете на оно што сматрате провокацијом од стране емотивног партнера.
Све оно што сте планирали за овај понедјељак, као да је пало у воду. Испада да немате подршку особа које су вам битне да бисте завршили обавезу или пословни пројекат. Можете осјећати несигурност када су емотивни односи у питању.
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
12
02
11
56
11
46
11
37
11
27
Тренутно на програму