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"Lažna vijest": Kako je Tramp pokopao sve navode FBiH i mejnstrim medija?

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16.10.2026 21:15

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"Лажна вијест": Како је Трамп покопао све наводе ФБиХ и мејнстрим медија?
Foto: Tanjug / AP / Tom Brenner

Digla se kuka i motika u političkom Sarajevu i njima naklonjenim medijima, da bi udarili na predsjednika SAD-a Donalda Trampa i njegove saradnike. Naravno, meta je kao po običaju, Republika Srpska.

Iskoristili su "sveznajući" federalni mediji, a i neki u Srpskoj, priču, svoje mejnstrim braće, pa su političke obračune unutar SAD-a, pred međuizbore u novembru pokušali da fakturišu Srpskoj. Krenuli su da "kopaju" po tome ko je došao u Republiku, ko se sa kim sastao i ko zastupa čije interese.

Ipak, sve na stranu, čini se da ih najviše boli činjenica da je Srpska postala prepoznatljiv sagovornik, da se stav Srpske čuje i u zapadnim centrima odlučivanja, pa su na krilima medija koji godinama napadaju Trampa, počeli da rade isto.

Pravili su analize, koje su bile toliko besmislene, da vjerovatno u njih nisu vjerovali ni oni što su ih pisali. Tražila se veza Srpske sa osobama bliskim Trampu kao i način na koji se došlo to tih ljudi. Čak su išli toliko daleko da su izvukli tezu da će "Tramp izgubiti međuizbore zbog toga što su neki njegovi saradnici kontaktirali sa predstavnicima Srpske".

I onda su došli do jednog imena i na njemu "polomili zube".

Okomili su se na Suzi Vajls, šefa Kabineta Bijele kuće, najbližeg Trampovog saradnika i osobu sa kojom se nedavno sastala Željkom Cvijanović. Otišlo su toliko daleko da su spekulisali da će je Tramp otpustiti.

Жељка Цвијановић и Сузи Вајлс

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Sastanak Cvijanovićeve sa Suzi Vajls izazvao histeriju u Sarajevu

A onda, hladan tuš realnost. Oglasio se Tramp i pokopao sve navode "njihovih izvora".

"Priče o smjeni Suzi Vajls su lažne, ona je nevjerovatna osoba i najuspješniji šef Kabineta predsjednika SAD. Napravili su lažne vijesti, objavili su ih znajući da je to lažna priča. Suzi je ovdje i ona će biti ovdje još dugo. Ona je fenomenalna i jako pametna. Ne postoje nikakve šanse za smjenu", rekao je Tramp.

suzi vajls donald tramp tanjugap

Svijet

Tramp: Priče o smjeni Suzi Vajls lažne, ona je nevjerovatna osoba i najuspješniji šef Kabineta

Razbacuju se ti mediji i sa istraživanjima javnog mnjenja po kojem bi Demokrate trebalo da preuzmu kontrolu nad američkim Kongresom. Ipak, sudeći po tačnosti većine vijesti koje plasiraju i tu će biti hladan tuš realnosti. Hladan tuš su već osjetili mnogi u Srpskoj koji su imali slična "istraživanja" i prognoze.

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Donald Tramp

Suzi Vajls

mediji

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