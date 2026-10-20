NBA pred sezonom vanvremenskih dostignuća – Jokić na korak od vječnosti

U predstojećoj NBA sezoni dvojica košarkaša mogla bi da se upišu zlatnim slovima u istoriju košarke.

U dosadašnjih 80 sezona najjače lige na svijetu nijedan pojedinac nije uspio da tri godine zaredom osvoji MVP priznanje, čak ni Majkl Džordan ili Lebron Džejms, a na korak od takvog dostignuća nalazi se Šej Gildžes-Aleksander. Takođe, NBA bi možda već do Nove godine mogla da dobije novog kralja po broju tripl-dablova – Nikolu Jokića.

Uoči početka nove sezone u NBA ligi, koja počinje u utorak, Nikola Jokić ima priliku da postane igrač sa najviše tripl-dablova u istoriji takmičenja.

Sa trenutnih 198, nedostaje mu 11 tripl-dablova kako bi sustigao Rasela Vestbruka i preuzeo prvo mjesto na vječnoj listi, koje mu, nakon svih ovih godina u toj kategoriji, sasvim prirodno pripada.

Vestbruk je zvanično završio karijeru prije nekoliko mjeseci i neće imati priliku da brani tron, pa bi Jokić, ukoliko nastavi da igra na svom nivou, već za mjesec ili dva mogao da postane igrač sa najviše tripl-dablova u regularnom dijelu sezone.

Jokić je već iza sebe ostavio Oskara Robertsona, koji je karijeru završio sa 181 tripl-dablom. Slijede Medžik Džonson sa 138, Lebron Džejms sa 125 i Džejson Kid sa 107.

To su ujedno jedina šestorica igrača koja su u regularnom dijelu takmičenja zabilježila više od 100 tripl-dablova.

Vestbruk je na vrhu vječne liste od 10. maja 2021. godine, kada je 182. tripl-dablom oborio Robertsonov rekord, koji je važio još od 1974. godine.

Kada je riječ o ukupnom broju tripl-dablova u regularnoj sezoni i plej-ofu, Jokić je izjednačen upravo sa Vestbrukom na vječnoj listi, sa ukupno 221 takvim učinkom.

Nema sumnje da će kapiten reprezentacije Srbije u obje kategorije nadmašiti sve košarkaše koji su se takmičili u NBA ligi, pitanje je samo vremena.

Korak do istorije dijeli i Gildžes-Aleksandera

Bek Oklahome Šej Gildžes-Aleksander u predstojećoj sezoni može da ostvari ono što je u istoriji NBA lige pošlo za rukom samo trojici košarkaša – da treću godinu zaredom bude proglašen za najkorisnijeg igrača.

Takav niz ostvarili su Bil Rasel, Vilt Čemberlen i Leri Bird. Posljednji je to učinio as Bostona, osvajajući MVP priznanja 1984, 1985. i 1986. godine.

Poslije dvije sezone u kojima je osvajao najviše individualno priznanje, kanadski reprezentativac ima priliku da se pridruži tom društvu. Ipak, za novi trofej biće mu potrebne i vrhunske partije i dobri rezultati Tandera.

Konkurencija će biti snažna, pošto se među kandidatima izdvajaju i Viktor Vembanjama, Nikola Jokić, Janis Adetokunbo i Luka Dončić.

Jokić već ima tri MVP trofeja, ali ih nije osvajao u neprekinutom nizu. Nakon priznanja 2021. i 2022. godine, nagrada je 2023. pripala Džoelu Embidu, da bi se Jokić ponovo našao na vrhu 2024. godine.

Gildžes-Aleksandera zato očekuje prilika da sezonu obilježi dostignućem koje je izmaklo i Jokiću, ali i Majklu Džordanu, Lebronu Džejmsu i drugim velikanima NBA lige.

(RTS)