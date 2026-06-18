Nanočestice pokazale obećavajuće rezultate u borbi protiv raka prostate

Nanočestice napravljene od silicijum-dioksida pokazale su visok nivo efikasnosti u uništavanju ćelija raka prostate i podsticanju imunog odgovora organizma, saopštio je Univerzitet Kornel u Njujorku rezultate nove studije.

Istraživanje, koje su predvodili naučnici Mišel Bredberi sa Medicinskog fakulteta Vil i Ulrih Vizner sa Tehničkog fakulteta Univerziteta Kornel u Njujorku, pokazalo je da nanočestice mogu da izazovu proces samouništenja tumorskih ćelija poznat kao feroptoza, prenijeli su mediji.

Prema rezultatima studije, nanočestice prikupljaju jone gvožđa iz krvi i prenose ih u ćelije raka, gdje oni podstiču stvaranje slobodnih radikala koji oštećuju ćelijske membrane i dovode do smrti ćelija.

Naučnici su utvrdili i da nanočestice aktiviraju ćelije imunog sistema u blizini tumora, čime pojačavaju dejstvo drugih imunoterapijskih tretmana.

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U eksperimentima na miševima koji su korišćeni kao model agresivnog raka prostate, kombinacija nanočestica i imunoterapije dovela je do potpune remisije u pet od deset slučajeva.

Istraživači su ocjenili da rezultati ukazuju na značajan potencijal ove tehnologije za razvoj novih terapija protiv raka, ali naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja prije eventualne primjene kod ljudi.

(sputnik srbija)