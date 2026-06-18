U Slovačkoj je otkriveno nalazište sa desetinama obezglavljenih skeleta

Arheolozi su u Slovačkoj otkrili nalazište staro oko 7000 godina u blizini grada Vrable, gdje su u dva jarka pronađeni ostaci najmanje 77 ljudi bez glava. Nalaz, koji datira iz perioda ranog neolita, zbunjuje stručnjake i ukazuje na moguće složene ritualne prakse u jednoj od najranijih poljoprivrednih zajednica u Evropi.

Naselje Vrable pripadalo je kulturi linearnotrakaste keramike (LBK), koja okuplja najranije poljoprivredne zajednice u Evropi.

Ta kultura nastala je u Karpatskom basenu i proširila se srednjom Evropom prije otprilike 7500 godina. Samo naselje sastojalo se od stotina nastanjenih objekata, uključujući duge kuće, grupisanih u tri četvrti, od kojih je svaka zauzimala gotovo 16 hektara.

Istraživanjem je do avgusta prošle godine identifikovano ukupno 112 osoba, ali arheolozi očekuju da će taj broj rasti sa nastavkom radova. Dio pokojnika sahranjen je na tradicionalan način u grobnim jamama pored kuća, uz priloge poput keramičkih posuda i žrtvovanih mladih ovaca. Međutim, jugozapadna četvrt, jedina okružena sa dva jarka, služila je za drugačiju vrstu sahranjivanja. U jarcima su pronađeni kosturi bez glava u različitim stanjima očuvanosti. Jedini izuzetak je lobanja djeteta pronađena među odraslim telima.

Ritualno uklanjanje lobanja

Iako bi se na prvi pogled moglo pomisliti na nasilje, arheolozi smatraju da je riječ o složenim društvenim praksama.

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„Naprotiv, imamo dokaze da su ovi ukopi, koji se nama čine neobičnim, bili dio društvenih praksi koje su oblikovale lokalne i šire odnose i pokazuju tek ograničene znake sukoba i krize“, izjavio je Martin Furholt, arheolog sa Univerziteta u Kilu i vodeći autor studije.

Tragovi na kostima ukazuju na to da su glave pažljivo odvojene oštrim alatima, a ne nasilno odsječene.

„Prve analize ukazuju na to da se ovdje nije radilo o nasilnom odrubljivanju glava, već o vještom uklanjanju lobanja“, pojasnila je biološka antropološkinja Katarina Fuks sa istog univerziteta.

Uobičajena praksa neolita?

Dokazi sa drugih evropskih nalazišta iz istog perioda otvaraju brojne mogućnosti — od lova na glave do ljudskih žrtvovanja ili simboličke krađe identiteta. Na drugim naseljima kulture linearnotrakaste keramike zabilježeni su masakri čitavih porodica i mučenja lomljenjem nogu prije pogubljenja.

Obezglavljivanje je, čini se, bilo rašireno širom neolitske Evrope, što sugeriše da se radilo o ustaljenoj praksi, možda u okviru magijskih ili ceremonijalnih obreda posvećenih precima ili božanstvima.

„Moramo poći od toga da su te prakse imale potpuno drugačije značenje nego što bi imale u današnjim društvima. Upravo zato ih je tako teško protumačiti“, zaključuje Furholt.

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Što se dalje očekuje, u narednoj fazi istraživanja analiziraće se kosti i artefakti kako bi se otkrili odnosi među sahranjenima, njihov način života i druge demografske pojedinosti.

Arheolozi tek treba da istraže gotovo 160 metara sistema jarkova, gdje bi se moglo krititi još obezglavljenih tijela. Takođe postoji mogućnost da će se nestale lobanje s vremenom pojaviti, možda zakopane unutar kuća ili na nekom drugom djelu nalazišta, preneo je Indeks.