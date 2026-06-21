Cvijanović iz Izraela: Hercog razumije političku situaciju u BiH

Srpski član i predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se tokom posjete Izraelu sa predsjednikom Izraela Isakom Hercogom, a razgovori su, kako je ocijenila, protekli u veoma prijateljskoj, otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi.

Cvijanovićeva je nakon sastanka istakla da su potvrđeni dobri odnosi, partnerstvo i međusobno razumijevanje, kao i opredijeljenost za dalje unapređenje saradnje između Republike Srpske i Izraela.

"Razgovarali smo o našem prijateljstvu, dobrim odnosima i zajedničkoj spremnosti da ih dodatno razvijamo u budućnosti. Republika Srpska Izrael smatra prijateljskom državom, a povezuju nas i određena teška istorijska iskustva koja predstavljaju osnov za bolje razumijevanje", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da postoje brojna podudaranja u političkim stavovima i pristupima koje promovišu Republika Srpska i Izrael na međunarodnoj sceni, ocjenjujući da upravo te sličnosti predstavljaju važan temelj za nastavak i produbljivanje saradnje.

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Poseban akcenat tokom razgovora stavljen je na mogućnosti jačanja ekonomskih veza. Cvijanovićeva je navela da je predsjednik Hercog izrazio spremnost da podrži intenzivniju ekonomsku saradnju, uključujući povezivanje privrednih subjekata, investicije i razvoj turističkih projekata.

"Bilo je određenih pozitivnih inicijativa i ranije, posebno kada je riječ o turističkoj saradnji. Međutim, globalne okolnosti i ratna dešavanja posljednjih godina usporili su dio tih aktivnosti. Hercog je rekao da će sa svoje strane pomoći da se u budućem periodu povezujemo ekonomski, ali i da je suštinski važno pitanje da političko razumijevanje bude netaknuto", istakla je ona.

Govoreći o političkim temama, Cvijanovićeva je rekla da je predsjednika Izraela upoznala sa političkim prilikama u BiH, kao i sa pitanjima koja se odnose na funkcionisanje zajedničkih institucija.

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Prema njenim riječima, Hercog dobro poznaje prilike na Zapadnom Balkanu i pokazao je razumijevanje za složenu političku situaciju u regionu.

"Poželio nam je mir, stabilnost i sigurnu budućnost, uz poruku da istrajemo u zaštiti naših ustavnih prava i nadležnosti", rekla je Cvijanovićeva.