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Djeca sa Kosova stigla u Prijedor

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 17:24

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Дочек дјеце са КиМ у Приједору
Foto: RTRS

U Prijedor je danas stiglo 50 djece iz Kosovske Mitrovice, koji borave u Republici Srpskoj u sklopu projekta "Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske".

Riječ je o posljednjoj grupi od ukupno 800 djece koja ove godine boravka u 20 gradova i opština Republike Srpske, podsjeća "Srna".

Na Malom gradskom trgu u Prijedoru sutra će u 19.00 časova biti organizovan "Vidovdanski humanitarni bazar o koncert" na kojem će učestvovati i djeca sa Kosova i Metohije.

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Oni su pripremili svoje likovne radove i rukotvorine, a sav prikupljeni novac ide njima.

"Vidovdanski humanitarni bazar i koncert" podržaće svojim nastupom mlada pjevačka grupa "Kamenički biseri" iz Kosovske Kamenice i 11-godišnja djevojčica Helena Vitošević iz Orahovca sa Kosova i Metohije.

Djecu je danas dočekao predsjednik banjalučkog Odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji Banja Luke Milorad Arlov.

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Kosovo i Metohija

Djeca sa Kosova

Prijedor

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