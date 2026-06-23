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Teška nesreća kod Beograda: Traktor prešao preko bebe

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 20:25

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Тешка несрећа код Београда: Трактор прешао преко бебе
Foto: ATV

U Grockoj kod Beograda je danas došlo do teške nesreće u kojoj je traktor prešao preko bebe od godinu i po dana, koja je životno ugrožena.

Teška nesreća dogodila se danas na području Grocke, kada je traktor prešao preko d‌jeteta starog godinu i po dana.

Dijete je zadobilo teške povrede i prema prvim informacijama, životno je ugroženo.

Ekipa Hitne pomoći odmah je izašla na teren i krenula sa transportom d‌jeteta ka zdravstvenoj ustanovi, prenosi Kurir.

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Tagovi :

Traktor

beba

Grocka

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