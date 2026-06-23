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Uvukao dječaka u automobil, pa ga pretukao: Sve zbog sličica?

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 07:12

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su P. M. (50) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje.

On se sumnjiči da je na parkingu jednog tržnog centra, uvukao u auto dječaka i tukao ga, a nakon toga ga izbacio iz vozila i pobjegao.

Dječak je upućen na ljekarski pregled, a policija je veoma brzo pronašla i uhapsila osumnjičenog.

Njemu je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Jezivi snimak ovog napada objavljen je na stranici 192_rs, a prema navodima na istoj stranici otac dječaka koji je napadnut je izjavio da je sukob nastao zbog sličica.

Navodno je svemu prethodila svađa između napadnutog dječaka, i djeteta od napadača.

(Telegraf.rs)

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Kruševac

fizički napad

pretučeno dijete

Policija

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