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Ubistvo kod Zavidovića: Muškarac preminuo nakon tuče, napadač uhapšen

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 22:39

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Foto: ATV

U mjestu Donji Mustajbašići, kod Zavidovića, u poned‌jeljak uveče, 22. juna, došlo je do nemilog događaja u kojem je smrtno stradalo jedna osoba.

Prema informacijama Radiosarajevo.ba, radi se o ubistvu. Prema saznanjima našeg portala, ubijena je muška osoba.

Napadač je uhapšen. Ima 41 godinu.

Ove informacije je potvrdila Lejla Ekinović, portparol MUP-a Zeničko-dobojskog kantona.

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"U 21:30 sati obaviještena je PU Zavidovići da je došlo do narušavanja javnog reda i mira. Prvo je došlo do tuče, prilikom naguravanja jedno lice je palo i zadobilo povrede i od kojih je podlegao, Izvršilac je lišen slobode. Uviđaj je u toku", potvrdila je Lejla Ekinović, portparol MUP-a ZDK za portal Radiosarajevo.ba.

Policijske patrole i službe Hitne pomoći su upućene na mjesto događaja.

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Ubistvo

Tuča

Zavidovići

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