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Osumnjičenom za napad na poštara u Sarajevu određen pritvor

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 13:31

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

Na prijedlog postupajuće tužiteljke Tužilaštva KS, Opštinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Benjaminu Muminoviću, osumnjičenom za krivično djelo teška tjelesna povreda.

Kako je saopšteno iz Tužilaštva KS, pritvor mu je određen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo.

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Muminović se sumnjiči da je 18. juna 2026. godine u sarajevskoj opštini Novo Sarajevo, prilikom mimoilaženja na ulici, poštara koji je tog dana dijelio poštu dva puta ubo oštrim predmetom u leđa, piše Radio Sarajevo.

U napadu je poštar zadobio teške tjelesne povrede, zbog čega mu je ukazana ljekarska pomoć.

Osumnjičenog je neposredno nakon napada lišio slobode službenik Federalne uprave policije koji se u tom trenutku nalazio u blizini mjesta događaja. Nakon intervencije, osumnjičeni je predat policijskim službenicima MUP-a KS.

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Iz MUP-a KS ranije su naveli i da će u postupanje biti uključen Centar za mentalno zdravlje, a istraga o okolnostima napada je u toku.

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Sarajevo

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Pritvor

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