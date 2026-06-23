Bh. državljanin napao policajce i pobjegao nakon pucnja upozorenja

Policija Štajerske podigla je sve raspoložive snage u regionu Lizen nakon bijega državljanina Bosne i Hercegovine, koji je agresivno napao policajce dok su mu pokušavali da stave lisice na ruke.

Kako mediji prenose, sve se desilo sinoć, 21. juna, oko 20:00 časova u Lizenu, okružnom centru Štajerske.

Detalji incidenta nisu u potpunosti objavljeni, ali ono što se zna jeste da je policija prišla 27-godišnjem državljaninu BiH da ga legitimiše, nakon čega je otkriveno da je Državno tužilaštvo za njim rapisalo nalog za hapšenje.

Kada su policajci prišli, 27-godišnjak je u početku bio miran i u potpunosti je sarađivao. Međutim, tu nastaje nagli preokret.

Pobjegao dok su mu stavljali lisice

Muškarac je odjednom postao agresivan, počeo je divlje da udara sve oko sebe pa čak i u zid pored kojeg je stajao.

U trenutku kada su policajci pokušali da mu stave lisice, muškarac se nasilno otrgao i pobjegao. Policajci su više puta glasno upozorili bjegunca da stane. Pošto je nastavio da trči, ispalili su pucanj upozorenja u vazduh. Međutim, to ga nije zaustavilo i nestao je u mraku.

Potjera i dalje aktivna

Policija Štajerske je odmah nakon bjekstva pokrenula opsežnu potragu na području Lizena. Trenutna lokacija osumnjičenog i dalje nije poznata, zbog čega je potjera za njim i dalje aktivna. Nadležni organi iz taktičkih razloga još uvijek nisu saopštili tačne pravne razloge i krivična djela zbog kojih je naloženo njegovo hapšenje, prenose Nezavisne.