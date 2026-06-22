Tramp: Iran će pristati na velike inspekcije oružja

Američki predsjednik Donald Tramp tvrdi da će Iran pristati na velike inspekcije oružja.

Tramp je to naveo u najnovijoj objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Pregovarači iz Sjedinjenih Američkih Država i Irana trenutno pregovaraju u Švajcarskoj o konačnom mirovnom sporazumu koji bi trebalo da riješi spornu tačku iranskog nuklearnog programa.

Iranski režim tvrdi da samo želi da koristi nuklearnu energiju u civilne svrhe, ali zadržava zalihe visoko obogaćenog uranijuma, prenosi Tanjug.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) je više puta pozivala Iran da otkrije gdje se nalaze zalihe obogaćenog uranijuma nakon što su SAD i Izrael napali Iran prošlog ljeta.

Američki potpredsjednik Džej Di Vens rekao je danas da su iranski zvaničnici pristali da puste inspektore IAEA u Iran.

Međutim, iransko ministarstvo spoljnih poslova negiralo je da je Teheran prihvatio bilo kakve nove obaveze u vezi sa nuklearnim programom tokom razgovora sa SAD ovog vikenda u Švajcarskoj.