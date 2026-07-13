Suđenje u aferi ”Korona ugovori”: Sud traži fotografije iz istrage

Na nastavku suđenja Branislavu Zeljkoviću i ostalima u predmetu ”Korona ugovori” sud je zatražio od tužilaštva da dostavi fotografije osoba koje su u istrazi pokazane svjedoku Biljani Amidžić, radi prepoznavanja muškarca kojem je predala kesu s novcem.

Predsjednik sudskog vijeća Dragan Uletilović pojasnio je da se te fotografije ne nalaze u sudskom spisu i tražio je da ih tužilaštvo dostavi.

Tužilac Sanja Tadić Stojisavljević istakla je da svjedokinja nije prepoznala nijednu osobu, dok je odbrana podržala prijedlog za dostavljanje fotografija.

Nije zapamtila muškarca kojem je dala novac

Tokom svjedočenja Amidžićeva je ranije ispričala u sudu da je, po upustvima optuženog Slavka Bojića, od optuženog Dragana Dubravca preuzela kesu sa debljom kovertom u kojoj je bio novac. Ona je rekla da je kesu predala nepoznatom muškarcu na parkingu iza Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Sve se odigralo nakon što je Institut platio nabavku 50.000 zaštitnih maski konzorcijumu ”Prokontrol - Promeding”. Amidžićeva je rekla da nije zapamtila kako izgleda muškarac kojem je predala novac, te da tu osobu nije prepoznala ni na fotografijama koje su joj pokazane tokom saslušanja u tužilaštvu.

Sud provjerava prevode sertifikata

Sud je tražio tužilaštvu i da im dostavi naredbu o sprovođenju istrage, a ročište je odgođeno zbog provjere dva dokumenta koja su prevođena. Radi se o sertifikatima na engleskom i kineskom jeziku, koji su označeni kao prevodi kopija, iako su dokumenti ranije korišteni kao originali. Uletilović smatra intrigantnim to što je navedeno da se radi kopijama.

”Tražićemo od Udruženja sudskih tumača izjašnjenje o tome da li je riječ o omašci prilikom prevođenja ili su prevodi urađeni sa kopija dokumenata, nakon čega će biti odlučeno o njihovom statusu u postupku”, rekao je Uletilović.

Tužilaštvo i odbrana saglasili su se da se ti dokumenti koriste kao dokazi i nisu imali primjedbi zbog toga što su u prevodima označeni kao kopije. Zbog procesnih nedostatka sud je ranije odbio prihvatiti skoro sve prevedene dokumente koje im je tužilaštvo dostavilo kao dokaze.

Šta se navodi u optužnici

Podsjetimo, bivši direktor Instituta za javno zdravstvo RS Branislav Zeljković i ostali se terete za zlupotrebe u postupcima javnih nabavki za vrijeme pandemije korona virusa, kojim je Republika Srpska oštećena za najmanje 1,3 miliona maraka. Osim Zeljkovića optuženi su još i direktor firme "Prokontrol " Slavko Bojić (pomaganje u zloupotrebi službenog položaja), bivši direktor "Sineks laboratorije" Sani Crljić (pomaganje) i direktor "Promedinga" Dragan Dubravac (zloupotrebe u postupku javne nabavke).

Direktor agencije "Travel for fan" Saša Marković ranije je priznao davanje mita Zeljkoviću i osuđen je na 10 mjeseci zatvora, dok je u budžetu morao platiti 578.780 KM nelegalno stečene koristi.