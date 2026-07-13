Nijemac uhapšen u Banjaluci, prevario hotel za 1.650 KM

Autor:ATV redakcija
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Njemački državljanin H.J.B. uhapšen je u Banjaluci zbog sumnje da je prevario hotel, u kojem nije platio ceh u iznosu od 1.650 KM.
Kako saznajemo osumnjičeni je u hotelu proveo sedam noći, ali ni dana nije platio.
U PU Banjaluka navode da je H.J.B. uhapšen 11. jula zbog sumnje da je počinio krivično djelo prevara.
”Policiji je 22. maja prijavljeno je da je H.J.B. koristio usluge hotela u Banjaluci, te da je napustilo hotel, a usluge nije platio. Time je hotelu pričinio štetu u iznosu od oko 1.650 KM”, saopštila je PU Banjaluka.
O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci, te Služba za poslove sa strancima.
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