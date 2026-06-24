Opasnost po djecu: "DM" povlači ovaj proizvod iz prodaje

Kompanija "DM - drogerije market" iz prodaje povlači silikonsku kašiku "bebilav", pakovanje od dva komada, jer se mogu odvojiti mali dijelovi, što pri hranjenju može predstavljati opasnost po djecu.

Kompanija je o povlačenju sa tržišta obavijestila Agenciju za bezbjednost hrane BiH.

Povlačenje se isključivo odnosi na proizvod brojeva šarže 2521 i 2532, te GTIN broja 4067796183429, saopšteno je iz Agencije za bezbjednost hrane BiH.

Silikonska kašika

Podaci o proizvodu mogu se pronaći na pakovanju iznad bar-koda, dok broj šarže nije vidljiv na samim kašikama.

Iz kompanije "DM" pozivaju sve koji su kupili proizvod, da ga prestanu koristiti i vrate u najbližu trgovinu drogerije, gdje će im biti vraćen novac i bez predočavanja računa.

Agencija za bezbjednost hrane BiH dostavila je sve raspoložive informacije na dalje postupanje nadležnim inspekcijskim tijelima.