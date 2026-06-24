Vreli talas se pomjera ka BiH: Meteorolog izdao hitno upozorenje

Vreli talas se polako premješta prema istoku, što će u narednim danima sve više uticati i na Bosnu i Hercegovinu, upozorio je meteorolog Nedim Sladić.

Prema njegovim riječima, iako je riječ o veoma toploj vazdušnoj masi, ona sadrži i određenu količinu vlage, zbog čega će vrijeme biti izrazito sparno. Temperatura tačke rošenja uglavnom će se kretati između 15 i 20 stepeni.

"Rosište je ovdje bitan faktor sa aspekta hlađenja ljudskog tijela. Što je rosište ljeti niže, lakše nam je da se rashladimo", pojasnio je Sladić.

Temperature do 41 stepen

Tokom ovog vikenda, kao i u posljednjim danima juna, maksimalne dnevne temperature vazduha uglavnom će se kretati između 33 i 39 stepeni, dok bi na jugu i sjeveru zemlje lokalno mogle dostići i 41 stepen.

Zbog kratkih noći i ograničenog noćnog hlađenja, jutarnje temperature na sjeveru i jugu Bosne i Hercegovine neće padati ispod 20 stepeni, što ispunjava kriterijum takozvanih tropskih noći.

U većem dijelu zemlje jutarnje temperature kretaće se od 17 do 24 stepena, a na jugu, te ponegdje na sjeveru, i do 27 stepeni Celzijusa. Ove vrijednosti, navodi Sladić, očekuju se nakon 27. juna.

Osvježenje moguće početkom jula

Govoreći o promjeni vremenskih prilika, Sladić navodi da je, prema trenutnim prognozama, određena promjena vremena izgledna nakon 2. jula. Ipak, ne očekuje se značajniji pad temperatura.

"Promjena vremena je, prema trenutnim izgledima, izgledna poslije 2. jula, no zasad ne djeluje da će biti dovoljna da obori temperature ispod 25 stepeni, ali svakako bi bilo barem malo prijatnije", istakao je Sladić.