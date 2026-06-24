Ogorčeni proizvođač prosuo mlijeko pred banjalučki Vodovod

Kaže da zbog nedostatka vode nema mogućnost da opere opremu za mužu, zbog čega je primoran da prosipa mlijeko.

To je demonstrativno danas i uradio kada je došao pred banjalučki vodovod i iz kanti prosuo mlijeko, te zahtijevao da mu u ovom preduzeću operu kante.

Ističe da, uprkos urednom plaćanju računa, stanovnici ovog naselja godinama imaju probleme sa vodosnabdijevanjem te od nadležnih traži trajno rješenje.

"Od ponedjeljka nemamo vode, to je već 48 sati, lažu nas već petu godinu Svake druge godine mi nemamo vode. Ne znam zbog čega. Ja sam im donio kante, da mi operu kante, ja nemam gdje pomusti koze, nemam u šta sve mi je prljavo. Potrovaćemo se. Bio sam u Vodovodu nema nikoga. Samo tražim vode ništa drugo. Plaćamo svi račune regularno, vode nemamo. Imam 300 koka i 10 koza, nemam u šta pomusti koze. Moram prosipati mlijeko jer nemam vode da operem i da pomuzem koze. Ja vodom tom koju imam ne mogu oprati kantu u koju muzem mlijeko i donijeti tvom djetetu da ti piješ. Da operem tu kantu nekom vodom koja se koristila za pitaj Boga šta prije. Ja se nisam pripremao u 21-om vijeku da prosipam vodu u kace i da iz toga pijem", rekao je Gojković.