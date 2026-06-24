Snažno nevrijeme u dijelu Srpske, padao grad veličine lješnika

Foto: Srna

Jako nevrijeme praćeno grmljavinom, obilnom kišom i gradom veličine lješnika pogodilo je danas područje opština Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža.

Nevrijeme je zahvatilo više dijelova opštine, a grad je u pojedinim naseljima prekrio ulice i dvorišta. Za sada nema informacija o većoj materijalnoj šteti, a nadležne službe prate stanje na terenu, prenosi "Srna". Meteorolozi i u narednim časovima najavljuju nestabilno vrijeme, uz mogućnost novih pljuskova i lokalnih nepogoda.

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