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Snažno nevrijeme u dijelu Srpske, padao grad veličine lješnika

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 14:41

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Лед у Источном Сарајеву
Foto: Srna

Jako nevrijeme praćeno grmljavinom, obilnom kišom i gradom veličine lješnika pogodilo je danas područje opština Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža.

Nevrijeme je zahvatilo više dijelova opštine, a grad je u pojedinim naseljima prekrio ulice i dvorišta.

Za sada nema informacija o većoj materijalnoj šteti, a nadležne službe prate stanje na terenu, prenosi "Srna".

Meteorolozi i u narednim časovima najavljuju nestabilno vrijeme, uz mogućnost novih pljuskova i lokalnih nepogoda.

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Tagovi :

led i grad

Istočno Sarajevo

nevrijeme

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