Zakoni o MUP-u i prosvjeti u skladu sa Ustavom

Autor:ATV redakcija
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Ustavni sud Republike Srpske danas nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti pojedinih odredaba Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Ustavni sud Republike Srpske nije prihvatio ni inicijative za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti pojedinih odredaba Zakona o komunalnim djelatnostima, Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, saopšteno je iz ove pravosudne supstitucije.
Sudije su utvrdile da odluka o parkiranju na parkiralištima u Zvorniku nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o komunalnim djelatnostima.
Kako je pojašnjeno, za donošenje ove odluke primjenjiv je isključivo Zakon o komunalnim djelatnostima, a ne Zakon o komunalnim taksama.
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Na sjednici je utvrđeno i da je neustavan pravilnik o ostvarivanju prava na povrat doprinosa i odluke o načinu ostvarivanja prava na novčani stimulans koje je donio Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida.
Ovaj pravilnik i odluke, kako je navedeno, nisu u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida, prenosi Srna.
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