Zakoni o MUP-u i prosvjeti u skladu sa Ustavom

Ustavni sud Republike Srpske danas nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti pojedinih odredaba Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Ustavni sud Republike Srpske nije prihvatio ni inicijative za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti pojedinih odredaba Zakona o komunalnim djelatnostima, Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, saopšteno je iz ove pravosudne supstitucije.

Sudije su utvrdile da odluka o parkiranju na parkiralištima u Zvorniku nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o komunalnim djelatnostima.

Kako je pojašnjeno, za donošenje ove odluke primjenjiv je isključivo Zakon o komunalnim djelatnostima, a ne Zakon o komunalnim taksama.

Ljubav i seks Istraživanja kažu da su ovo najbolje godine za brak

Na sjednici je utvrđeno i da je neustavan pravilnik o ostvarivanju prava na povrat doprinosa i odluke o načinu ostvarivanja prava na novčani stimulans koje je donio Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida.

Ovaj pravilnik i odluke, kako je navedeno, nisu u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida, prenosi Srna.