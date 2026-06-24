Karan: Srpska i Srbija garanti očuvanja srpskog nacionalnog bića na Kosmetu

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da boravak djece sa Kosova i Metohije u Srpskoj prevazilazi humanitarni karakter i da Srbija i Srpska moraju i na ovakav način biti garanti očuvanja srpskog nacionalnog bića koje se stvaralo i rodilo na Kosmetu.

"Srpsko nacionalno biće je sinonim državnosti i identiteta srpskog naroda", rekao je Karan novinarima u Banjaluci na svečanom prijemu za 550 učenika i prosvjetnih radnika sa Kosova i Metohije koji borave u Srpskoj u okviru programa "Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske".

Karan je podsjetio na Deklaraciju sa Svesrpskog sabora o zaštiti nacionalnog i političkog bića i zajedničkoj budućnosti svih Srba gdje god da žive, koji je najznačajniji dokument srpskog naroda u poslednjih 100 godina.

"Ovom deklaracijom je predviđeno i da naša djeca i mladi razmjenjuju posjete kako bi shvatili da smo dio jedinstvenog naroda i nacionalnog bića, jedne vjere, kulture, običaja i jednog pisma i jezika", istakao je Karan.

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To je, kaže, posebno važno za djecu na Kosovu i Metohiji, gdje su Srbi izloženi egzistencijalnom naporu da opstanu i održe živote i gdje je nacionalni identitet stalno napadan.

"Srbija i Republika Srpska moraju i na ovakav način biti garanti očuvanja njihovog sveukupnog bića, posebno nacionalnog bića, jer su Srbi na Kosovu i Metohiji ne postali slabi, već sve jači i jači", rekao je Karan.

Karan je poželio dobrodošlicu djeci i njihovim nastavnicima sa Kosova i Metohije u Republici Srpskoj, te zahvalio svim institucijama, lokalnim zajednicama, školama i Odboru za Kosovu i Metohiju na doprinosu realizaciji ovog programa.

Prijemu su, osim predsjednika Karana, prisustvovali premijer Republike Srpske Savo Minić, ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović i predsjednik Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji Milorad Arlov.

Osim učenika i nastavnika sa Kosova i Metohije, prijemu su prisustvovali i predstavnici lokalnih zajednica iz Republike Srpske, direktori škola, prosvjetni radnici.

(Srna)