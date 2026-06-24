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Minić: Srpska na sve načine želi da pokaže da je uz Srbe sa Kosmeta

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 13:19

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и дјеца са Косова
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da Srpska želi na svaki način da pokaže da je sa srpskim narodom na Kosovu i Metohiji koji se trenutno nalazi u teškoj situaciji.

Minić je na prijemu u Banjaluci poželio dobrodošlicu učenicima i nastavnicima sa Kosova i Metohije koji borave u Srpskoj i da ponesu mnogo lijepih uspomena i utisaka.

"Najmanje što možemo uraditi je to da budemo sa njima i uz njih", istakao je Minić na prijemu za 550 učenika i prosvjetnih radnika sa Kosova i Metohije koji borave u Srpskoj u okviru projekta "Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske".

On je naglasio da su Srbi bilo da žive na Kosovu i Metohiji ili u Republici Srpskoj jedan narod, sa jednom vjerom, jezikom i pismom.

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Minić je zahvalio svima koji učestvuju u organizovanju dolaska djece sa Kosova i Metohije, kao i svim porodicama u Republici Srpskoj koje su ih ugostile.

Prijemu su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović i predsjednik Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji Milorad Arlov.

Osim učenika i nastavnika sa Kosova i Metohije, prijemu su prisustvovali i predstavnici lokalnih zajednica iz Republike Srpske, direktori škola, prosvjetni radnici, prenosi Srna.

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Savo Minić

Republika Srpska

Djeca sa Kosova

Kosovo i Metohija

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