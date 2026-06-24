Minić: Srpska na sve načine želi da pokaže da je uz Srbe sa Kosmeta

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da Srpska želi na svaki način da pokaže da je sa srpskim narodom na Kosovu i Metohiji koji se trenutno nalazi u teškoj situaciji.
Minić je na prijemu u Banjaluci poželio dobrodošlicu učenicima i nastavnicima sa Kosova i Metohije koji borave u Srpskoj i da ponesu mnogo lijepih uspomena i utisaka.
"Najmanje što možemo uraditi je to da budemo sa njima i uz njih", istakao je Minić na prijemu za 550 učenika i prosvjetnih radnika sa Kosova i Metohije koji borave u Srpskoj u okviru projekta "Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske".
On je naglasio da su Srbi bilo da žive na Kosovu i Metohiji ili u Republici Srpskoj jedan narod, sa jednom vjerom, jezikom i pismom.
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Minić je zahvalio svima koji učestvuju u organizovanju dolaska djece sa Kosova i Metohije, kao i svim porodicama u Republici Srpskoj koje su ih ugostile.
Prijemu su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović i predsjednik Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji Milorad Arlov.
Osim učenika i nastavnika sa Kosova i Metohije, prijemu su prisustvovali i predstavnici lokalnih zajednica iz Republike Srpske, direktori škola, prosvjetni radnici, prenosi Srna.
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