Minić: Srpska na sve načine želi da pokaže da je uz Srbe sa Kosmeta

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da Srpska želi na svaki način da pokaže da je sa srpskim narodom na Kosovu i Metohiji koji se trenutno nalazi u teškoj situaciji.

Minić je na prijemu u Banjaluci poželio dobrodošlicu učenicima i nastavnicima sa Kosova i Metohije koji borave u Srpskoj i da ponesu mnogo lijepih uspomena i utisaka.

"Najmanje što možemo uraditi je to da budemo sa njima i uz njih", istakao je Minić na prijemu za 550 učenika i prosvjetnih radnika sa Kosova i Metohije koji borave u Srpskoj u okviru projekta "Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske".

On je naglasio da su Srbi bilo da žive na Kosovu i Metohiji ili u Republici Srpskoj jedan narod, sa jednom vjerom, jezikom i pismom.

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Minić je zahvalio svima koji učestvuju u organizovanju dolaska djece sa Kosova i Metohije, kao i svim porodicama u Republici Srpskoj koje su ih ugostile.

Prijemu su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović i predsjednik Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji Milorad Arlov.

Osim učenika i nastavnika sa Kosova i Metohije, prijemu su prisustvovali i predstavnici lokalnih zajednica iz Republike Srpske, direktori škola, prosvjetni radnici, prenosi Srna.