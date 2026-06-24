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Stevanović: Neću biti ministar ako željezničari ne dobiju plate

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 13:26

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Зоран Стевановић
Foto: ATV

Nakon što je Sindikat Željeznica Republike Srpske uputio zvaničan dopis Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske sa zahtjevom za sastanak, resorni ministar Zoran Stevanović poručio je da će razgovori biti održani naredne sedmice, te da on neće biti više ministar kada radnici ovog preduzeća ne dobiju plate.

"Sljedeće sedmice ću razgovarati s njima. Nisam želio da sjedamo ranije dok ne prođe rebalans budžeta, kojim su obezbijeđena sredstva u iznosu od 35 miliona KM", rekao je Stevanović za Nezavisne novine.

Istakao je da će sastanak biti održan zajedno sa upravom preduzeća i sindikatom.

"Ne sjedam odvojeno, već zajedno i sa jednima i sa drugima", naveo je Stevanović.

Govoreći o isplati plata radnicima, Stevanović je poručio - "kada radnici Željeznica ne dobiju platu, više neću biti ministar".

Iz Sindikata su ocijenili da je neophodno hitno uspostaviti pun socijalni dijalog između Vlade Republike Srpske, Ministarstva saobraćaja i veza, Uprave ŽRS i predstavnika radnika, kako bi se zaustavio negativan trend odliva kadrova, poboljšao materijalni položaj zaposlenih i obezbijedili uslovi za stabilan rad i razvoj Željeznica Republike Srpske.

Pozdravili su prijedlog Vlade Srpske da se kroz rebalans budžeta obezbijede dodatna sredstva za ovo preduzeće, ali su istakli da je potrebno razmotriti i povećanje plata željezničarima, s obzirom na to da su u drugim sektorima već realizovana povećanja.

"Međutim, smatramo da je krajnje vrijeme da se ozbiljno razmotri i pitanje povećanja plata željezničarima, imajući u vidu da su u prethodnom periodu povećanja plata ostvarena u brojnim drugim sektorima, uključujući i institucije same Vlade Republike Srpske", navodi se iz Sindikata.

Dodaju da zajedničkom sastanku Ministarstva, Uprave i sindikata koji je održan 16. februara predložili konkretne mjere racionalizacije troškova, transparentnijeg rada, odgovornijeg upravljanja i pravednijeg vrednovanja rada zaposlenih.

"Nažalost, za većinu tih prijedloga nije pokazano dovoljno razumijevanja niti spremnosti za njihovu realizaciju, što dodatno produbljuje nezadovoljstvo radnika", ističu iz Sindikata.

Posebno zabrinjava, navode, činjenica da novi zajednički sastanak nije održan, iako je ranije dogovoreno da bude održan najkasnije do 27. maja 2026. godine.

Dodaju da do danas nisu dobili zvaničnu informaciju o tome da li će sastanak biti održan.

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Zoran Stevanović

Željeznice Republike Srpske

Plata

Republika Srpska

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