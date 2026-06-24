Istraživanja kažu da su ovo najbolje godine za brak

Iako se uspješan brak može dogoditi u bilo kom trenutku života, postoje neke godine za koje se stručnjaci slažu da su pogodnije za stupanje u bračnu zajednicu.

Stručnjaci se slažu da vrijeme za brak više zavisi od toga gdje se ta osoba nalazi u životu, a ne od tačnog vremenskog okvira.

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- Ne postoji nužno najbolja dob za stupanje u brak, ali definitivno postoji najbolje vrijeme za stupanje u brak, to je onda kada se osjećate prijatno i samopouzdano u svom poslovnom i privatnom životu. Ipak, većina stručnjaka se slaže da je najbolje vrijeme za brak u globalu obično u kasnim 20-im godinama - kaže psiholog Ejpril Dejvis.

Šta treba znati o braku u ranim 20-im godinama?

- U prosjeku, što je par mlađi kada se vjenča, to ima više problema - kaže dr Vajat Fiše licencirani psiholog za Brides koji je specijalizovan za bračno savjetovanje.

On dodaje da su brakovi koji se dešavaju kada su oba partnera u kasnim tinejdžerskim godinama ili ranim 20-im obično povezani sa većom stopom razvoda. Razlog je, objašnjava, taj što se ljudi mnogo mijenjaju u ovom periodu.

- Ljudi toliko rastu u dvadesetim godinama. Ako se rano vjenčate, rizik da ćete se drastično promijeniti i probuditi se kao da nemate ništa zajedničko sa supružnikom i da želite drugačije stvari u životu je visok - objašnjava on.

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Još jedan rizik od braka u ovim godinama je da vam to ne daje mnogo mogućnosti da istražite svoje mogućnosti. Sa neurološkog stanovišta, Kelsi Torgerson, licencirani klinički socijalni radnik, kaže da je važno čekati dok se vaš mozak potpuno ne razvije – što se dešava sa 25 godina.

- Vjerujem da je najbolje sačekati do ovog markera. Takođe je važno da sa partnerom iskusite stresne situacije koje prevazilazite, trebalo bi da vidite kako se nosite sa obrazovanjem, poslom...Želite da znate da imate strategije upravljanja konfliktima za zdrav uspešan brak.

Svijest, zrelost i nivo komunikacije su potrebni da bi osnove braka bile jake i postojane.

Vjenčanje u kasnim 20-im i srednjim 30-im

Dr Vajat Fišer, licencirani psiholog koji je specijalizovan za bračno savjetovanje, vjeruje da su brakovi koji se sklapaju kada je par u kasnim 20-im i srednjim 30-im najuspješniji.

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- Kada stignemo do kasnih 20-ih, imamo jasan osjećaj ko smo i šta želimo od života. Kada dođete u ovo doba, staloženiji ste i više ste fokusirani na to ko ste. Da ne spominjemo da je veća vjerovatnoća da ćete biti finansijski stabilni, što je optimalno ako želite da osnujete porodicu.

(NovostiMagazin)