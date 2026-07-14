Ovo voće je najbolji izbor tokom vrelih ljetnih dana: Odlično hidrira organizam

Čaša vode i dalje je najbolji izbor, ali određene vrste voća mogu da pomognu da lakše podnesete visoke temperature. Osim što sadrže veliku količinu vode, bogate su vitaminima, mineralima i vlaknima, pa doprinose boljoj hidrataciji organizma.

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Nutricionisti ističu da voće ne može da zamijeni unos vode, ali može biti odličan saveznik tokom ljeta, posebno kada nemate apetit za obilne obroke.

Lubenica

Malo koja namirnica asocira na ljeto kao lubenica. Više od 90 odsto njenog sastava čini voda, zbog čega je jedan od najboljih izbora za osvježenje tokom vrelih ljetnih dana.

Najukusnija je kada je dobro rashlađena, a možete je jesti samu, dodati u voćnu salatu ili kombinovati sa fetom i listićima svježe nane za lagan ljetni obrok. Prije sječenja obavezno operite koru, a ostatak lubenice čuvajte u frižideru.

Dinja

Osim što osvježava, dinja je lagana i prirodno slatka, pa je odličan izbor za desert ili užinu između obroka. Možete je dodati u smuti, voćnu salatu ili jogurt, a odlična je i kao osnova za domaći sorbe. Kao i kod lubenice, važno je da koru operete prije sječenja kako biste sprečili prenos bakterija na jestivi dio ploda.

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Breskve i nektarine

Breskve su praktičan izbor jer ih lako možete ponijeti sa sobom na posao, plažu ili izlet. Najukusnije su kada se jedu svježe, ali se odlično slažu i sa ovsenim pahuljicama, jogurtom ili laganim salatama. Zanimljivo je da kratko pečenje na roštilju dodatno ističe njihovu prirodnu slatkoću. Kada potpuno sazru, najbolje ih je čuvati u frižideru.

Bobičasto voće

Maline, borovnice, kupine i jagode pravi su saveznici tokom vrelih ljetnih dana. Ukusne su same, ali i kao dodatak jogurtu, svježem siru ili ovsenim pahuljicama za lagan i osvježavajući doručak. Nekoliko bobica možete ubaciti i u čašu hladne vode kako biste dobili osvježavajući napitak sa blagom voćnom aromom. Pošto su veoma osjetljive, najbolje je da ih operete neposredno prije konzumiranja.

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Pomorandže i grejp

Iako ih mnogi povezuju sa zimom, citrusi mogu biti pravo osvježenje i tokom ljeta, naročito kada su dobro rashlađeni. Stručnjaci preporučuju da pojedete cijeli plod umjesto da pijete samo cijeđeni sok, jer ćete tako unijeti više vlakana i duže ostati siti. Ipak, sa grejpom treba biti oprezan. Poznato je da može da utiče na dejstvo pojedinih lijekova, pa bi osobe koje redovno uzimaju terapiju trebalo da se posavjetuju sa ljekarom ili farmaceutom prije nego što ga često uvrste u ishranu.

(ŽenaBlic)