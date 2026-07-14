Tri znaka ne treba ignorisati: "Vitamin sunca" može da vam nedostaje iako je ljeto

Mnogi tokom ljeta vjeruju da je nedostatak vitamina D nemoguć jer provode više vremena napolju i izloženi su sunčevim zracima. Ipak, stvarnost je drugačija – čak i u najtoplijim mjesecima nivo ovog važnog vitamina može biti nizak.

Razlozi mogu biti različiti: boravak uglavnom u zatvorenom prostoru, korišćenje zaštite od sunca, od‌jeća koja prekriva kožu, ali i sposobnost organizma da stvara vitamin D.

Vitamin D često nazivaju "vitaminom sunca", ali njegova uloga u organizmu daleko prevazilazi zdravlje kostiju. On učestvuje u održavanju normalne funkcije mišića, imunog sistema i apsorpciji kalcijuma, pa njegov nedostatak može da se odrazi na način na koji se osjećamo svakog dana.

Zašto možete imati manjak vitamina D i tokom ljeta?

Sunčeva svjetlost jeste jedan od glavnih izvora vitamina D, ali samo izlaganje suncu ne znači automatski da ga tijelo proizvodi dovoljno. Na stvaranje vitamina D utiču brojni faktori, uključujući vrijeme provedeno na suncu, površinu kože koja je izložena, životnu dob i geografski položaj.

Takođe, mnogi ljudi najveći dio dana provode u kancelarijama, automobilima ili zatvorenim prostorijama, dok vikend boravak na suncu ponekad nije dovoljan da nadoknadi nedostatak.

1. Stalni umor

Ako se i tokom ljeta osjećate iscrpljeno, teško se razbuđujete ili imate utisak da vam nedostaje snage za svakodnevne aktivnosti, jedan od mogućih razloga može biti nizak nivo vitamina D.

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Iako umor može imati mnogo uzroka, istraživanja povezuju nedostatak ovog vitamina sa osjećajem hronične iscrpljenosti. Organizam tada može teže da održava normalne funkcije, što se kod nekih ljudi ispoljava kao manjak energije i osjećaj slabosti.

2. Bolovi u mišićima, kostima ili leđima

Neobjašnjivi bolovi u tijelu, osjećaj težine u mišićima ili nelagodnost u kostima mogu biti još jedan znak da organizmu nedostaje vitamin D.

Ovaj vitamin ima važnu ulogu u korišćenju kalcijuma i očuvanju zdravlja kostiju, a njegov nedostatak može biti povezan sa bolovima u kostima, slabošću mišića i grčevima.

Posebno treba obratiti pažnju ako se osjećaj slabosti javlja bez jasnog razloga ili ako primijetite da vam uobičajene fizičke aktivnosti postaju napornije nego ranije.

3. Promjene raspoloženja i osjećaj „pada energije“

Vitamin D nije važan samo za tijelo – povezuje se i sa funkcijom nervnog sistema. Kod nekih ljudi nizak nivo ovog vitamina može biti praćen promjenama raspoloženja, manjkom motivacije i osjećajem psihičkog umora.

Ako primijetite da ste tokom perioda kada bi trebalo da imate više energije zbog lijepog vremena zapravo bezvoljni i neraspoloženi, razgovor sa ljekarom i provjera nivoa vitamina D mogu biti korisni.

Kako provjeriti da li vam nedostaje vitamin D?

Jedini pouzdan način da se utvrdi nivo vitamina D jeste analiza krvi. Mnogi ljudi nemaju jasne simptome, pa se nedostatak često otkrije tek kada se uradi laboratorijska provjera.

Stručnjaci savjetuju da se ne uzimaju visoke doze suplemenata bez prethodnog savjetovanja sa ljekarom, jer potrebe zavise od zdravstvenog stanja, godina i postojećeg nivoa vitamina D.

(NovostiMagazin)