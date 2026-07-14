Трик злата вриједан: Уз ова два састојка стари пешкири ће бити поново бијели

Аутор:АТВ редакција
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Чак и ако се редовно перу, на пешкирима се често појаве мрље, сивкаста нијанса и непријатни мириси, које обичан детерџент обично не може да уклони.
У Јапану се овај проблем већ дуго рјешава једноставном методом за коју су потребна само два састојка – суви сенф и алкохолно сирће. Овај природни трик не захтијева скупе избјељиваче, а многи тврде да пешкирима враћа свјежину и блиставу чистоћу.
Занимљивости
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Сваки састојак има своју улогу.
Суви сенф помаже у разлагању масних наслага које се временом задржавају у влакнима тканине, док алкохолно сирће уклања каменац настао усљед тврде воде, неутралише непријатне мирисе и освјежава материјал.
Врела вода додатно појачава дејство оба састојка, омогућавајући раствору да продре дубље у влакна тканине и ефикасније уклони нечистоће.
Биће вам потребно:
Сипајте све састојке у већу посуду или кофу и добро их промијешајте.
Наука и технологија
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Пешкире потпуно потопите у раствор и оставите да одстоје 10 до 12 сати. Најпрактичније је да то урадите увече како би се натапали током цијеле ноћи.
Након намакања пешкире најприје добро исперите у хладној, а затим у топлој води.
Затим их оперите у веш-машини на уобичајеном програму, без додавања омекшивача, и оставите да се потпуно осуше.
Управо овакав редослијед поступака даје најбоље резултате.
Ову методу не би требало примјењивати на пешкирима од вуне, свиле, микрофибера и других осјетљивих материјала.
Друштво
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Довољно је да поступак поновите једном у мјесец или два. Чешћа примјена неће донијети значајно боље резултате.
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