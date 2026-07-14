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Трик злата вриједан: Уз ова два састојка стари пешкири ће бити поново бијели

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 15:02

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Бијели пешкири са црним пругама.
Фото: Pexels

Чак и ако се редовно перу, на пешкирима се често појаве мрље, сивкаста нијанса и непријатни мириси, које обичан детерџент обично не може да уклони.

У Јапану се овај проблем већ дуго рјешава једноставном методом за коју су потребна само два састојка – суви сенф и алкохолно сирће. Овај природни трик не захтијева скупе избјељиваче, а многи тврде да пешкирима враћа свјежину и блиставу чистоћу.

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Зашто ова метода дјелује?

Сваки састојак има своју улогу.

Суви сенф помаже у разлагању масних наслага које се временом задржавају у влакнима тканине, док алкохолно сирће уклања каменац настао усљед тврде воде, неутралише непријатне мирисе и освјежава материјал.

Врела вода додатно појачава дејство оба састојка, омогућавајући раствору да продре дубље у влакна тканине и ефикасније уклони нечистоће.

Јапански трик за сњежно бијеле пешкире

Биће вам потребно:

  • 10 литара кључале воде
  • двије кашике сувог сенфа
  • пола кашике алкохолног сирћета (9 одсто)

Сипајте све састојке у већу посуду или кофу и добро их промијешајте.

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Пешкире потпуно потопите у раствор и оставите да одстоје 10 до 12 сати. Најпрактичније је да то урадите увече како би се натапали током цијеле ноћи.

Након намакања пешкире најприје добро исперите у хладној, а затим у топлој води.

Затим их оперите у веш-машини на уобичајеном програму, без додавања омекшивача, и оставите да се потпуно осуше.

На којим материјалима не треба примјењивати ову методу?

Управо овакав редослијед поступака даје најбоље резултате.

Ову методу не би требало примјењивати на пешкирима од вуне, свиле, микрофибера и других осјетљивих материјала.

Самсунг

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Довољно је да поступак поновите једном у мјесец или два. Чешћа примјена неће донијети значајно боље резултате.

(НовостиМагазин)

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Тагови :

Пешкири

прање веша

како избијелити пешкире

трикови

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