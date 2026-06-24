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Vujičić: Izetbegović pokazao otvorenu mržnju prema Dodiku

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 13:34

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Мирослав Вујичић
Foto: ATV BL

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujičić izjavio je da je lider SDA Bakir Izetbegović pozivom na primjenu sile protiv predsjednika SNSD Milorada Dodika pokazao otvorenu mržnju prema njemu.

- To nam potvrđuje da su politika koju vode Dodik i SNSD potpuno ispravna i da smo na pravom putu političkog jačanja Republike Srpske na svakom planu - rekao je Vujičić u izjavi za Srnu.

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Da kojim slučajem Izetbegović ima pozitivno mišljenje o Dodiku, kaže Vujičić, to ne bi bilo dobro za Republiku Srpsku.

- Njegova izjava da Dodika treba ukloniti iz političkog života daje nam dodatnu energiju i snagu, a vjerujem i predsjedniku Dodiku da radi ovo što radi jer vodi Republiku Srpsku ispravnim putem - istakao je Vujičić.

Podsjećajući na brojne neuspjele pokušaje eliminacije Dodika iz političkog života, pa i montiranim procesom, kako bi bili dovedeni neki pogodni Srbi, Vujičić je izrazio uvjerenje da stanovnici Republike Srpske prepoznaju ko je istinski lider i borac za Srpsku.

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- S obzirom na ovolike napade Bakira Izetbegovića i federalnih političara jasno nam je da je ovo što radi Dodik ispravno i da je on istinski lider i zastupnik Srpske - zaključio je Vujičić.

Lider SDA Bakir Izetbegović izjavio je za Federalnu televiziju da za predsjednika SNSD-a Milorada Dodika "ne vrijedi nijedan zakon", što će se, kako smatra, morati "silom riješiti".

(SRNA)

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Miroslav Vujičić

Milorad Dodik

Bakir Izetbegović

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